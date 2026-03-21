Amazon achiziționează compania elveţiană Rivr ca să testeze roboți pentru "livrarea la domiciliu"

Amazon a achiziționat Rivr, o companie elvețiană specializată în dezvoltarea roboţilor pentru „livrare la domiciliu”. "Dorim să vă anunțăm că am achiziționat recent Rivr, o companie axată pe tehnologie care poate ajuta în livrarea la domiciliu”, a transmis Amazon, notează CNBC.

„Credem că această tehnologie are potențialul de a îmbunătăți rezultatele în materie de siguranță și experiența generală a clienților, în special în ultimele etape ale procesului de livrare", a mai comunicat Amazon.

Un purtător de cuvânt al Amazon a declarat pentru CNBC că achiziția „reflectă angajamentul nostru față de o investiție continuă în cercetare” și eforturile de îmbunătățire a siguranței livratorilor.

Compania se bazează pe o rețea de mii de contractori terți care livrează colete exclusiv pentru Amazon. Acești contractori sunt responsabili pentru așa-numita porțiune de „ultima milă” a livrărilor, adică procesul de transport al coletelor de la un depozit Amazon la ușa clientului.

Amazon a petrecut mai mult de un deceniu investind în automatizarea mai multor aspecte ale operațiunilor sale din depozit. Amazon Robotics, unitatea dedicată acestor eforturi, a fost formată după ce a achiziționat Kiva Systems, un producător de roboți de depozit, pentru 775 de milioane de dolari în 2012.

Amazon foloseşte peste 1 milion de roboţi

În octombrie anul trecut, compania a anunțat că a implementat peste 1 milion de roboți în rețeaua sa operațională.

Amazon a precizat că tehnologia Rivr, care include un robot cu patru picioare pe roți, îi va permite să cerceteze și să testeze modul în care dispozitivele pot fi integrate în operațiunile de livrare, inclusiv „să ajute agenții de distribuție să transporte colete de la vehiculele de livrare la ușa clienților”.

„Suntem în primele etape ale acestei călătorii și, pe măsură ce progresăm, vă vom angaja pe dumneavoastră și pe echipele noastre pentru a ne ajuta să testăm această tehnologie pe teren, să colectăm informații din lumea reală și să încorporăm feedback-ul dumneavoastră în modul în care vom scala această tehnologie în viitor”, a scris compania.

Amazon a investit anterior în Rivr prin intermediul Fondului său de Inovație Industrială de 1 miliard de dolari, care a fost lansat în 2022 pentru a sprijini tehnologiile de depozitare și logistică. Bezos Expeditions, firma de capital de risc înființată de fondatorul și președintele executiv al Amazon, Jeff Bezos, a participat, de asemenea, la runda de finanțare de 22 de milioane de dolari a Rivr în martie anul trecut. Rivr era cunoscută anterior sub numele de Swiss-Mile.

Wall Street Journal a relatat joi că Bezos pentru a strânge 100 de miliarde de dolari pentru un fond care ar achiziționa companii producătoare din sectoare precum producția de cipuri, apărare și aerospațial, apoi ar utiliza inteligența artificială pentru a accelera automatizarea.