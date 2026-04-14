Amazon cumpără compania Globalstar cu 11,57 miliarde de dolari ca să concureze cu Starlink-ul lui Elon Musk

Amazon a anunțat, marți, că va cumpăra compania de comunicații prin satelit Globalstar pentru 90 de dolari per acțiune, într-o tranzacție în valoare totală de aproximativ 11,57 miliarde de dolari, notează CNBC.

Tranzacția va da un impuls afacerii de Internet prin satelit Leo a Amazon, care se află la început de drum, în încercarea de a concura cu SpaceX, compania lui Elon Musk. Acțiunile Globalstar au crescut cu peste 10%. Acțiunile Amazon au câștigat peste 3%.

Conform acordului, Amazon a declarat că va achiziționa operațiunile, infrastructura și activele existente ale Globalstar în domeniul sateliților, inclusiv unele licențe de spectru cu autorizații globale. Noii sateliți ai Globalstar și flota sa existentă vor opera alături de rețeaua Amazon.

Amazon vrea propriul sistem de satelit direct-to-device

Amazon a declarat că achiziția îi va permite să își construiască propriul sistem de satelit direct-to-device, pe care se așteaptă să îl înceapă implementarea în 2028.

„Combinând expertiza dovedită și fundația solidă a Globalstar cu obsesia și inovația Amazon pentru clienți, clienții se pot aștepta la un serviciu mai rapid și mai fiabil în mai multe locuri - menținându-i conectați la oamenii și lucrurile care contează cel mai mult”, a declarat Panos Panay, vicepreședinte senior al Amazon pentru dispozitive și servicii.

Acționarii Globalstar vor alege să primească fie 90 de dolari în numerar, fie 0,3210 acțiuni ordinare Amazon pentru fiecare acțiune Globalstar pe care o dețin, au declarat companiile. Tranzacția este așteptată să se încheie în 2027.

Amazon are un acord şi cu Apple

Pe lângă această mișcare, Amazon a declarat că a convenit și asupra unui acord cu Apple pentru a oferi conectivitate prin satelit pentru funcțiile actuale și viitoare ale iPhone și Apple Watch.

Apple a preluat o participație de 20% la Globalstar în 2024, ca parte a unei investiții de 1,5 miliarde de dolari pentru a stimula constelația și infrastructura terestră a companiei. Globalstar, care operează aproximativ 24 de sateliți, alimentează funcția Emergency SOS a Apple, care permite dispozitivelor sale să trimită mesaje text în zone izolate.

Acum șase ani, Amazon și-a dezvăluit planurile de a construi o constelație de mii de sateliți joși, concepuți pentru a oferi Internet de mare viteză și latență redusă consumatorilor, corporațiilor și guvernelor, oferind conexiuni prin terminale de formă pătrată.

Compania a trimis peste 240 de sateliți din aprilie anul trecut, printr-o serie de lansări de rachete gestionate de parteneri precum United Launch Alliance și SpaceX. Recent, a redenumit serviciul din Project Kuiper în Leo.

Amazon s-a confruntat cu întârzieri în etapele de implementare a sateliților. În ianuarie, compania a solicitat Comisiei Federale de Comunicații mai mult timp pentru a respecta un termen limită care îi impune lansarea a aproximativ 1.600 de sateliți până în iulie 2026.

Amazon ameninţă supremaţia Starlink

Amazon încearcă să ajungă din urmă serviciul Starlink al SpaceX, care domină în prezent piața internetului din spațiu. Starlink are peste 10.000 de sateliți pe orbită și peste 9 milioane de utilizatori.

SpaceX are, de asemenea, o afacere incipientă de servicii directe către dispozitiv, numită Starlink Mobile. Compania a achiziționat mai multe licențe de spectru de la EchoStar, în timp ce încearcă să dezvolte această rețea.

Președintele FCC, Brendan Carr, a declarat marți că agenția va analiza acordul Globalstar al Amazon. El a spus că FCC este „foarte deschisă” la achiziție și are potențialul de a face din Amazon un concurent pentru SpaceX în domeniul serviciilor directe către celule.

Atât Amazon, cât și SpaceX au solicitat aprobarea FCC pentru a-și extinde constelațiile de sateliți. Agenția a aprobat recent cererea SpaceX de a plasa încă 7.500 de sateliți pe orbită, precum și petiția Amazon de a lansa încă 4.500 de sateliți.