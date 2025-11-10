Are 28 de ani, iar Zuckerberg l-a angajat șef al laboratorului Meta de superinteligență, pentru 14 miliarde de $. Cine e Alexandr Wang

Alexandr Wang, în vârstă de 28 de ani, este fondatorul Scale AI și a fost angajat de Mark Zuckerberg pentru a conduce nou-înființatul laborator Meta Superintelligence Labs. Recrutarea face parte dintr-un acord de 14,3 miliarde de dolari, devenind una dintre cele mai valoroase angajări din domeniul inteligenței artificiale din ultimii ani, potrivit Financial Express.

De la abandon școlar la vizionar în AI

Povestea lui Alexandr Wang este una clasică de succes în Silicon Valley. Născut în New Mexico din părinți imigranți chinezi, ambii fizicieni la Laboratorul Național Los Alamos, Wang a demonstrat de timpuriu o pasiune pentru matematică și informatică. După ce s-a înscris la Massachusetts Institute of Technology (MIT), a renunțat la studii în 2016 pentru a lansa Scale AI, un startup axat pe furnizarea de date adnotate de înaltă calitate pentru antrenarea modelelor de învățare automată.

Scale AI a devenit rapid un partener esențial pentru marii dezvoltatori de inteligență artificială, gestionând operațiunile de date pentru clienți precum NVIDIA, Amazon și chiar Meta. Până în 2024, Scale AI ajunsese la o evaluare de aproape 14 miliarde de dolari, poziționându-l pe Wang printre cei mai tineri miliardari din industria AI.

Eevoluția AI a Meta

În iunie 2025, Meta a anunțat că Alexandr Wang va prelua conducerea strategiei sale de inteligență artificială prin nou-înființatul Superintelligence Labs — o divizie concepută pentru a unifica toate eforturile companiei în domeniul cercetării, infrastructurii și dezvoltării produselor AI.

Wang nu a pierdut timp reorganizând vastul ecosistem AI al Meta. Într-un memoriu intern, el a scris:

„Superinteligența este pe cale să apară, iar pentru a o trata cu seriozitate trebuie să ne organizăm în jurul domeniilor-cheie care vor fi critice pentru atingerea acestui obiectiv: cercetare, produs și infrastructură.”

Această reorganizare împarte inițiativele AI ale Meta în patru domenii principale de concentrare, având scopul de a accelera progresul către sisteme superinteligente cu scop general — următoarea mare frontieră a tehnologiei AI.

De ce este importantă această mișcare?

Investiția de 14,3 miliarde de dolari a Meta în Scale AI nu este doar o achiziție de companie. Expertiza Scale AI în fluxuri de adnotare a datelor, infrastructură și sisteme de antrenament scalabile oferă Meta un avantaj semnificativ în construirea de modele AI puternice.

În plus, pe măsură ce competitori precum OpenAI și Google DeepMind împing limitele inteligenței artificiale, parteneriatul Meta cu Wang o poziționează pentru a concura direct în cursa către inteligența artificială generală (AGI).

Provocările lui Alexandr

Alexandr Wang se confruntă cu provocări uriașe. Gestionarea vastelor operațiuni AI ale Meta va necesita un echilibru delicat între inovație și responsabilitate etică. Urmărirea „superinteligenței” ridică întrebări serioase despre siguranță, transparență și reglementare, domenii în care atât Meta, cât și Wang au fost anterior supuși criticilor.

De asemenea, observatorii vor urmări modul în care reorganizarea Meta va influența colaborarea și viteza de dezvoltare.

Numirea lui Alexandr Wang marchează o schimbare majoră în conducerea globală a inteligenței artificiale. La doar 28 de ani, el se află acum în fruntea unuia dintre cele mai ambițioase programe tehnologice din lume. Pentru Meta, aceasta este atât o miză riscantă, cât și o strategie vizionară — o investiție masivă în talent și infrastructură care ar putea schimba viitorul AI.