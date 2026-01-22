Autorul „Sapiens” spune că inteligența artificială este pe punctul de a crea două crize pentru fiecare țară

Yuval Noah Harari, autorul cărții „Sapiens: Scurtă istorie a omenirii”. Sursa foto: Getty Images

Tehnologia inteligenței artificiale este pe cale să creeze două crize pentru fiecare țară, spune Yuval Noah Harari, autorul cărții „Sapiens: Scurtă istorie a omenirii”, care a ajuns bestseller internațional, potrivit Business Insider.

Marți, în timpul unei prezentări despre inteligența artificială și umanitate la Forumul Economic Mondial de la Davos, Yuval Noah Harari a declarat că AI va arunca omenirea într-o criză de identitate, deoarece am ajuns să ne valorizăm pe baza capacității noastre de a gândi, iar AI ne va depăși probabil foarte curând la acest capitol.

În al doilea rând, Harari a spus că fiecare națiune se va confrunta cu o criză a imigrației, comparând AI cu imigranții care aduc beneficii într-o țară — precum competențe în medicină și educație — dar și perturbări odată cu aceste beneficii.

„Cei care sunt îngrijorați de imigranții umani susțin de obicei că imigranții ar putea lua locuri de muncă, ar putea schimba cultura locală, ar putea fi neloiali politic. Nu sunt sigur că acest lucru este valabil pentru toți imigranții umani, dar va fi cu siguranță valabil pentru imigranții AI”, a spus el.

„Trebuie să luați o decizie acum”

Harari a întrebat audiența dacă își doresc să permită ca AI să fie recunoscută drept „persoană juridică”, cu drepturi în țările lor, oferindu-i capacitatea de a înființa afaceri, de a crea și predica propriile religii sau de a se împrieteni cu copiii lor pe rețelele sociale.

„Dacă vreți să influențați direcția în care merge omenirea, trebuie să luați o decizie acum”, a spus el.

Harari este cercetător asociat de prestigiu la Centrul pentru Studiul Riscurilor Existențiale al Universității Cambridge și profesor de istorie la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Pe lângă „Sapiens”, cartea sa care urmărește istoria omenirii de-a lungul secolelor, el a publicat și „Homo Deus: Scurtă istorie a viitorului” în 2015, unde a discutat amenințarea existențială pe care AI o reprezintă pentru umanitate.

Harari nu este prima persoană care folosește termenul de „imigranți IA”. La începutul acestei luni, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a folosit acest termen pentru a se referi la roboți și a spus că „imigranții IA” îi vor ajuta pe oameni cu munci pe care nu le mai doresc, precum cele din industria manufacturieră.