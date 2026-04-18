BBC: Ar putea un geamăn digital să te transforme într-un „super-angajat”? „Devine parte a modului în care lucrezi”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

„Digital Richard” este geamănul AI al lui Richard Skellet, pe care l-a construit în ultimii trei ani. Închis în limitele unui ecran, Digital Richard pare în mare parte bidimensional, dar nu este un chatbot obișnuit. Richard, un „om digital”, știe tot ce știe adevăratul Skellett. A fost construit ca un model de limbaj mic care a folosit ChatGPT pentru a digera toate întâlnirile, apelurile, documentele, prezentările și multe altele. Apoi a fost rafinat pentru a urma modul de gândire și de rezolvare a problemelor al lui Skellett. Astfel, a apărut termenul de „superworker” (N.r. - „super-angajat”), reprezentând modul în care inteligența artificială amplifică ceea ce un angajat poate realiza la locul de muncă. scrie BBC News.

Produsul final este un chatbot pe care Skellett îl poate consulta, ajutându-l să ia decizii de afaceri și să facă prezentări clienților, ca parte a activității sale de analist șef pentru cercetare și design la firma de consultanță în tehnologie Bloor Research.

Digital Richard îl ajută chiar pe Skellett să-și gestioneze viața personală, cu documente etichetate „familie” și „administrare” care sunt interzise colegilor de muncă, care altfel pot accesa Digital Richard pentru a pune întrebări legate de afaceri.

De atunci, Digital Richard a servit drept model pentru crearea de gemeni digitali pentru echipa de 50 de persoane a Bloor Research din Marea Britanie, Europa, SUA și India.

De exemplu, un analist care plănuia să se pensioneze a reușit să facă acest lucru în mod eșalonat, folosindu-și geamănul digital pentru a prelua o parte din volumul de muncă.

Compania a reușit, de asemenea, să acceseze geamănul digital al unui membru al echipei de marketing atunci când acesta a intrat în concediu de maternitate, în loc să angajeze un înlocuitor temporar.

Un „Eu digital”, așa cum îl numește Bloor Research, este acum oferit ca standard oricui se angajează.

Alte 20 de companii au testat deja tehnologia, iar aceasta va fi pusă la dispoziția publicului larg în cursul acestui an.

„În acest mediu, a avea un Eu Digital nu este opțional dacă vrei să funcționezi eficient. Devine parte a modului în care lucrezi”, spune Skellett.

Analiștii tehnologici de la Gartner susțin punctul de vedere al lui Skellett, prevăzând că replicile digitale ale lucrătorilor cu informații vor începe să fie populare în acest an, urmând tendința ca inteligența artificială să imite stilul și tonul artiștilor muzicali.

Mai multe rapoarte spune că Meta construiește o versiune cu inteligență artificială a șefului companiei, Mark Zuckerberg.

Ar putea suna ca un scenariu de vis pentru companii, care ar putea profita de pe urma creșterii performanței unui angajat cu un geamăn digital. Dar în prezent există multe întrebări la care se cere răspuns.

Cine deține un geamăn digital bazat pe inteligență artificială: angajatorul sau angajatul? Ar trebui ca persoanele care îl utilizează să fie plătite mai mult, deoarece pot face mai multă muncă? Cine ar trebui să poată accesa ce în cadrul geamănului digital al cuiva? Și cine este responsabil dacă un geamăn digital face o greșeală?

„Există, cu siguranță, beneficii potențiale reale, dar depinde de guvernanța corectă, de direcționarea corectă a timpului liber, de autonomia corectă a acestor agenți și de asigurarea faptului că numele, imaginea și asemănarea mea rămân ale mele, chiar dacă angajatorul meu beneficiază de acest lucru”, spune Kaelyn Lowmaster, directoare de cercetare în cadrul departamentului de resurse umane al Gartner, specializată în impactul inteligenței artificiale asupra muncii și a forței de muncă.

„Cred că vom vedea probabil partea negativă a acestei monede înainte de a o vedea pe cea pozitiv”, consideră ea.

Skellett spune că poziția Bloor Research privind proprietatea și remunerarea este „foarte clară”. Persoanele fizice ar trebui să dețină propriul gemen digital bazat pe inteligență artificială, astfel încât să poată beneficia de orice valoare pe care o generează. Companiile ar trebui apoi să plătească pentru a-l accesa.

În cazul companiei Bloor, angajații sunt plătiți în funcție de rezultatele pe care le generează, mai degrabă decât de timpul petrecut lucrând, astfel încât pot câștiga mai mult prin intermediul gemenilor lor digitali, ceea ce le permite să facă mai multe.

„De aceea, compensațiile reflectă acum rezultatele, impactul comercial măsurabil și crearea de valoare, mai degrabă decât doar salariul plus bonus. Inteligența artificială schimbă timpul și viteza, așa că rata orară nu prea are viitor”, spune Skellett.

Josh Bersin este fondatorul și CEO-ul The Josh Bersin Company, o firmă de consultanță pentru liderii din domeniul resurselor umane. Bersin a început să creeze un geamăn digital pentru el și cele aproximativ 50 de persoane din companie în urmă cu aproximativ un an, folosind tehnologia dezvoltată de un startup din San Francisco numit Viven.

Aflarea stării unui anumit proiect sau cont de client se poate face acum printr-o întrebare rapidă adresată gemănului digital al persoanei respective, în loc de o întâlnire, un apel telefonic sau un e-mail.

Bersin a inventat termenul „superworker” (N.r. - „super-muncitor”) pentru modul în care inteligența artificială amplifică ceea ce un individ poate realiza la locul de muncă.

„Oamenii nu au energia necesară pentru o altă conferință telefonică în care să vorbească despre una sau alta. Dar poți trezi geamănul digital în miez de noapte și să vorbești cu el timp de o oră, nu-i pasă. Este incredibil de valoros”, spune Bersin, care locuiește în Oakland, California.

Deși compania crește cu aproximativ 30% pe an, Bersin are nevoie doar de până la două noi angajări pe an, deoarece geamănul digital al fiecăruia îi face mult mai productivi. Drept urmare, a reușit să mărească suma acordată ca bonusuri pentru angajați în fiecare an.

„Valoarea economică a fiecărei persoane crește. Dacă ești o parte digitală valoroasă a companiei, de ce nu te-ar plăti compania mai mult?”, spune Bersin.

Însă punctul de vedere diferit al lui Skellett este în privința proprietății.

„Sunt destul de sigur că modul în care funcționează contractele de muncă în majoritatea țărilor este că proprietatea intelectuală sau informațiile pe care le creați sunt proprietatea companiei, nu a dumneavoastră personală. Dar dacă te gândești logic, dacă cineva părăsește o companie, valoarea partenerului său va scădea în timp, pentru că lucrurile se schimbă încontinuu, iar ei nu. Așa că, după un timp, nu știu dacă partenerul ar fi atât de util”, a spus el.

De asemenea, avocații nu au ajuns încă la un consens cu privire la modul în care va fi actualizată legislația muncii, astfel încât gemenii digitali să poată fi guvernați în mod uniform.

„În momentul în care un instrument de inteligență artificială este antrenat pe baza e-mailurilor, întâlnirilor și produsului muncii unei persoane, aveți de-a face cu probleme care se află chiar în centrul relației de muncă: consimțământul, controlul datelor cu caracter personal, performanța, substituirea forței de muncă și ce se întâmplă când cineva pleacă”, spune Anjali Malik, asociat la Bellevue Law, specializată în dreptul muncii și litigii comerciale.

Chloe Themistocleous, parteneră în dreptul muncii la Eversheds Sutherland, consideră că „îndrumări legale clare” vor fi esențiale, altfel angajatorii și angajații se confruntă cu riscuri juridice considerabile în navigarea prin utilizarea gemenilor digitali.

„Există atât de multe alte schimbări în legislația muncii în acest moment, încât este puțin probabil ca schimbările care să țină cont de inteligența artificială să aibă loc în curând și, probabil, tribunalele vor trebui să se ocupe de acest aspect între timp”, conchide ea.

Jean-Pierre van Zyl, partener și șeful departamentului de drept al forței de muncă la Square One Law, este de acord că tribunalele vor juca un rol activ în formare.

„Legea se va dezvolta probabil dacă vor exista cazuri în viitor în care un angajat este sancționat disciplinar sau concediat din cauza a ceva ce a făcut geamănul său AI. Tribunalul va fi rugat să decidă dacă angajatorul a acționat corect sau nu”, spune el.