Cel mai puternic accelerator de particule din lume va fi modernizat. Ce speră să descopere cercetătorii

2 minute de citit Publicat la 18:39 27 Iun 2026 Modificat la 18:39 27 Iun 2026

Large Hadron Collider este cel mai mare accelerator de particule din lume / sursă foto: Getty Images

Large Hadron Collider (LHC), cel mai puternic accelerator de particule din lume, urmează să beneficieze de o creştere semnificativă a performanţei, au anunţat fizicienii de la Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN), transmite sâmbătă agenţia de presă DPA, citată de Agerpres.

Fizicienii şi-au exprimat speranţa că vor putea descoperi noi particule şi că vor infirma teorii existente, prin intermediul unor noi măsurători de mare precizie.

„Acest lucru va trasa cursul pentru proiectele viitoare", a afirmat şeful de proiect Markus Zerlauth.

Cu ajutorul noului accelerator High-Luminosity LHC, echipele intenţionează să exploreze unul dintre cele mai mari mistere ale universului. Ei caută să descopere natura materiei întunecate invizibile, care, împreună cu energia întunecată, constituie aproximativ 95% din univers.

Elementele constitutive ale materiei sunt neutronii, protonii, quarkurile şi leptonii. Însă, nimeni nu a reuşit vreodată să detecteze particulele care alcătuiesc materia întunecată.

„Teoria este că ele ar putea fi mult mai grele comparativ cu particulele cunoscute, ceea ce înseamnă că este nevoie de mai multă energie sau de mai multe coliziuni pentru a le detecta", a explicat Zerlauth.

Începând de luni, 29 iunie, acceleratorul va fi oprit. Aproximativ doi kilometri din cei 27 de kilometri ai inelului vor fi complet renovaţi, cu magneţi mai puternici şi detectoare mai performante, care înregistrează procesele de dezintegrare ce urmează coliziunilor.

Fiziciana Nedaa-Alexandra Asbah de la CERN a comparat acest proces cu fotografia.

„Puteţi compara acest lucru cu înlocuirea camerei din centrul detectorului cu una cu pixeli mult mai fini", a spus ea.

Fotografia wildlife este o analogie, a declarat fiziciana. „Dacă faceţi doar câteva fotografii, puteţi identifica animalele, dar veţi rata comportamente rare. Dacă faceţi milioane de fotografii de înaltă calitate, începeţi să observaţi detalii care înainte erau invizibile. High-Luminosity LHC ne oferă această oportunitate", a adăugat ea.

Pentru a spori performanţa, au fost dezvoltate superconductoare, necesare pentru magneţi, care concentrează fasciculele de protoni cu mai multă intensitate, astfel încât să poată avea loc mai multe coliziuni.

Coliziunile protonilor generează temperaturi şi niveluri de energie extreme, similare cu cele din milisecundele care au urmat Big Bang-ului, la originea universului.

Măsurătorile de mare precizie le permit apoi oamenilor de ştiinţă să înţeleagă mai bine procesele declanşate de aceste coliziuni şi să tragă concluzii despre originea materiei.

Se preconizează că lucrările de modernizare vor dura patru ani. Costul total, inclusiv lucrările preliminare, este de 1,2 miliarde de franci elveţieni (1,4 miliarde de dolari).

În pofida războiului din Ucraina şi a pandemiei, care au determinat o creştere a costurilor, suma depăşeşte cu doar 16% bugetul iniţial din 2016, a declarat Zerlauth.