Cele 20 de locuri de muncă cele mai rezistente la inteligența artificială în 2026

Potrivit unui sondaj, 52 % dintre angajați declară că sunt preocupați de impactul IA asupra mediului lor profesional. Foto: Getty Images

Inteligența artificială transformă piața muncii într-un ritm fără precedent. Ea automatizează acum sarcini care merg de la introducerea datelor la serviciul pentru clienți, incluzând și anumite activități creative, scrie forbes.fr.

Îngrijorarea este generalizată. Potrivit unui sondaj recent realizat de Pew Research Center, 52 % dintre angajați declară că sunt preocupați de impactul AI asupra mediului lor profesional, iar aproape o treime (32 %) consideră că aceasta le va reduce oportunitățile de angajare pe termen lung. Dacă aceste temeri sunt întemeiate, anumite cariere rămân totuși în mare măsură ferite de automatizare.

Un nou indice al carierelor rezistente la AI, publicat de Resume Now, identifică cele 20 de locuri de muncă cel mai bine plătite și cel mai puțin susceptibile de a fi înlocuite de automatizare. Această analiză se bazează pe datele din baza O*NET a Departamentului pentru Muncă al Statelor Unite, precum și pe informațiile salariale furnizate de Payscale. Indicele evaluează trei competențe umane esențiale: adaptabilitatea, toleranța la stres și stăpânirea de sine. În listă au fost introduse doar profesiile care obțin un scor de cel puțin 74 la fiecare dintre aceste categorii și care oferă un salariu mediu minim de 74 000 de dolari.

Rezultatul scoate în evidență domeniile în care expertiza umană rămâne, pentru moment, de neînlocuit.

Asistenți medicali anesteziști

Cu un indice de rezistență la AI de 93,3 și un salariu anual mediu de 195 263 de dolari, asistenții medicali anesteziști ocupă primul loc. Acești profesioniști administrează anestezia și monitorizează pacienții în timpul intervențiilor chirurgicale, un rol care impune decizii luate într-o fracțiune de secundă în fața unor reacții imprevizibile, vigilență constantă și un sânge-rece absolut în caz de complicații. Dacă AI poate asista la monitorizarea semnelor vitale, nu poate înlocui judecata clinică necesară atunci când starea unui pacient se schimbă brusc.

Medici la Urgențe

Cu un indice de 92,3 și un salariu anual mediu de 302 047 de dolari, medicii urgentiști activează în medii în care fiecare secundă contează. Ei trebuie să diagnosticheze și să trateze simultan pacienți cu stări variate, să ia decizii vitale pe baza unor informații uneori incomplete și să își păstreze calmul în situații haotice. AI poate sprijini diagnosticul, dar nu poate reproduce intuiția și capacitatea de adaptare indispensabile medicinei de urgență.

Judecători

Însărcinați cu conducerea procedurilor judiciare și pronunțarea unor hotărâri executorii, judecătorii trebuie să analizeze probe complexe, să interpreteze argumente juridice nuanțate și să își mențină un control emoțional deplin sub privirea publicului. Dacă AI poate accelera cercetarea juridică, înțelepciunea, imparțialitatea și simțul responsabilității specifice funcției judiciare rămân profund umane, ceea ce se reflectă într-un indice de rezistență la AI de 91,3 și un salariu anual mediu de 115 325 de dolari.

Chirurgi generaliști

Cu un salariu anual mediu de 339 027 de dolari și un indice de rezistență la AI de 91,3, chirurgii generaliști tratează răni, boli și malformații prin intervenții cu risc ridicat. Ei trebuie să se adapteze la complicații neprevăzute, să opereze cu precizie sub presiune extremă și să ia decizii care implică direct supraviețuirea pacienților. Instrumentele robotizate îmbunătățesc precizia, dar nu înlocuiesc nici expertiza, nici judecata chirurgului.

Piloți comerciali

Piloții comerciali afișează un indice de rezistență la AI de 91,0 și un salariu mediu de 101 876 de dolari. Misiunea lor constă în asigurarea siguranței pasagerilor, gestionând situații neprevăzute precum defecțiuni mecanice sau condiții meteorologice extreme. Dacă pilotul automat preia fazele de rutină, piloții umani rămân indispensabili atunci când sistemele își ating limitele.

Asistenți medicali

Asistenții medicali examinează pacienții, diagnostichează boli și elaborează planuri de tratament sub supravegherea unui medic. Cu un salariu anual mediu de 112 942 de dolari, ei trebuie să își adapteze abordarea la nevoile diverse ale pacienților, să gestioneze situații emoțional dificile alături de familii și să își păstreze sângele-rece atunci când transmit vești dificile. Instrumentele de diagnostic bazate pe AI îi pot ajuta în activitate, dar nu pot înlocui empatia și judecata clinică pe care le demonstrează, calități reflectate într-un indice de rezistență la AI de 90,0.

Piloți de linie, copiloți și mecanici naviganți

Acești profesioniști din aviație, al căror salariu mediu ajunge la 120 510 dolari, au un indice de rezistență la AI de 88,0. Ei lucrează în coordonare strânsă pentru a garanta siguranța zborurilor, adaptându-se la condiții mecanice și meteorologice în schimbare. În pofida unei automatizări avansate, prezența umană rămâne esențială pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Ingineri de încercări în zbor

Inginerii de încercări în zbor evaluează performanța și siguranța aeronavelor în timpul zborurilor de test. Această carieră necesită capacitatea de a analiza date tehnice complexe în timp real, de a lua decizii rapide privind siguranța zborului și de a rămâne calm atunci când testele duc aeronavele la limitelă. AI poate analiza datele testelor, dar nu poate înlocui judecata umană în scenarii de testare cu risc ridicat, ceea ce contribuie la un indice de rezistență la AI de 88,0 și la un salariu mediu de 100 703 dolari.

Controlori de trafic aerian

Cu un salariu mediu de 94 241 de dolari, controlorii de trafic aerian coordonează mișcările aeronavelor pentru a asigura siguranța decolărilor, aterizărilor și traiectoriilor de zbor. Ei trebuie să gestioneze simultan mai multe aeronave, să se adapteze instantaneu la schimbările meteorologice sau la urgențe și să își păstreze sângele-rece atunci când vieți depind de deciziile lor. Automatizarea facilitează monitorizarea, dar controlorii umani, cu un indice de rezistență la AI de 86,0, rămân esențiali pentru gestionarea unui spațiu aerian complex.

Veterinari

Veterinarii diagnostichează și tratează bolile și leziunile animalelor, având un salariu mediu de 106 323 de dolari. Acest rol presupune adaptarea la pacienți care nu își pot comunica simptomele, gestionarea proprietarilor de animale aflați în suferință și luarea unor decizii dificile privind bunăstarea animalelor. Instrumentele de diagnostic bazate pe IA pot sprijini medicina veterinară, dar nu pot înlocui judecata clinică și compasiunea care le conferă veterinariilor un indice de rezistență la AI de 85,0.

Anesteziști

Cu un indice de rezistență la AI de 85,0 și un salariu mediu de 349 293 de dolari, anesteziștii monitorizează și ajustează permanent starea pacienților în timpul intervențiilor chirurgicale. Dacă AI poate asista monitorizarea, gestionarea complicațiilor potențial fatale se bazează în continuare pe o expertiză umană de neînlocuit.

Directori generali

Directorii generali stabilesc strategia și orientarea globală a organizațiilor. Cu un salariu mediu de 175 380 de dolari și un indice de rezistență la AI de 83,3, ei trebuie să ia decizii cu impact major în medii incerte. AI poate furniza analize de date, dar nu înlocuiește nici viziunea, nici responsabilitatea pe care trebuie să le demonstreze directorii generali.

Responsabili ai securității sistemelor informatice (RSSI)

Cu un salariu mediu de 181 751 de dolari și un indice de rezistență la AI de 83,3, responsabilii securității sistemelor informatice coordonează strategiile de securitate cibernetică în fața unor amenințări aflate în continuă evoluție. Dacă AI consolidează detectarea atacurilor, luarea deciziilor strategice în caz de breșă de securitate și gestionarea crizelor rămân activități umane.

Farmaciști

Farmaciștii eliberează medicamente și consiliază pacienții cu privire la utilizarea lor corectă, având un indice de rezistență la AI de 83,0 și un salariu mediu de 124 169 de dolari. Această profesie presupune adaptarea la nevoile individuale ale pacienților și la posibilele interacțiuni medicamentoase, gestionarea situațiilor stresante în caz de erori de medicație și păstrarea calmului în fața pacienților dificili. Automatizarea poate facilita eliberarea medicamentelor, dar expertiza clinică a farmaciștilor rămâne esențială.

Avocați și juriști

Avocații își reprezintă clienții în cauze și oferă consultanță juridică. Salariul lor mediu este de 106 065 de dolari. Ei trebuie să își adapteze strategiile în funcție de argumentele părții adverse, să își păstreze calmul în timpul schimburilor tensionate din instanță și să ia decizii rapide care influențează viitorul clienților lor. AI îi poate sprijini în cercetarea juridică și analiza documentelor, dar nu poate înlocui capacitatea lor de pledoarie și judecata profesională, ceea ce le conferă un indice de rezistență la AI de 80,7.

Directori financiari

Cu un indice de rezistență la AI de 78,7 și un salariu mediu de 90 442 de dolari, directorii financiari supraveghează strategia și sănătatea financiară a organizațiilor. Rolul presupune adaptarea la volatilitatea piețelor, luarea de decizii sub presiune ridicată care afectează resursele companiei și menținerea calmului în timpul crizelor financiare. AI oferă instrumente puternice de analiză, dar judecata umană rămâne esențială pentru strategia financiară și gestionarea riscurilor.

Dentiști

Cu un salariu mediu de 159 970 de dolari și un indice de rezistență la AI de 78,7, dentiștii trebuie să își adapteze intervențiile, uneori delicate, la anatomia fiecărui pacient, să gestioneze anxietatea și să efectueze gesturi tehnice precise. AI poate ajuta la diagnostic și la planificarea tratamentelor, dar nu poate înlocui dexteritatea și îngrijirea oferite pacienților de către dentiști.

Directori de lucrări

Cu un salariu mediu de 88 103 dolari, directorii de lucrări supraveghează proiectele de construcții, de la planificare la execuție. Această carieră presupune adaptarea la întârzieri cauzate de condițiile meteorologice, defecțiuni ale echipamentelor și modificări de proiect, gestionând totodată echipe diverse și păstrând calmul atunci când proiectele întâmpină dificultăți. AI poate sprijini planificarea proiectelor, dar nu poate înlocui competențele de leadership și de rezolvare a problemelor pe teren, ceea ce contribuie la un indice de rezistență la AI de 78,0.

Operatori de reactoare nucleare

Operatorii de reactoare nucleare controlează sistemele care produc energie nucleară, având un indice de rezistență la AI de 77,7. Ei trebuie să reacționeze instantaneu la defecțiuni ale echipamentelor, să rămână concentrați perioade îndelungate și să își păstreze calmul în situații cu risc ridicat, în care erorile ar putea avea consecințe catastrofale. Automatizarea permite monitorizarea sistemelor reactoarelor, dar operatorii umani, care câștigă un salariu mediu de 74 580 de dolari, rămân esențiali pentru siguranță.

Analiști în securitate cibernetică

Cu un indice de rezistență la AI de 76,7, analiștii în securitate cibernetică protejează rețelele și sistemele informatice împotriva breșelor de securitate. Rolul presupune adaptarea la noile tehnici de piratare, luarea de decizii rapide în timpul atacurilor active și menținerea calmului în incidente de securitate. AI îmbunătățește detectarea amenințărilor, dar analiștii umani, al căror salariu mediu este de 83 244 de dolari, rămân esențiali pentru investigarea și gestionarea atacurilor sofisticate.

Viitorul carierelor rezistente la AI

Indicele carierelor rezistente la AI ilustrează o redefinire a siguranței locului de muncă în era automatizării. Deși inteligența artificială va continua să transforme sarcinile de rutină și să remodeleze numeroase profesii, meseriile bazate pe judecată umană, inteligență emoțională și responsabilitate directă rămân structural dificil de înlocuit. Pe măsură ce AI avansează, aceste competențe devin nu doar relevante, ci din ce în ce mai valoroase.