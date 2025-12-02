CEO-ul Google, Sundar Pichai, a anunțat că va începe construcția centrelor de date extraterestre

Google va face primii pași în construirea de centre de date extraterestre la începutul anului 2027. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

CEO-ul Google, Sundar Pichai, a declarat într-un interviu acordat Fox News că Google va începe în curând construcția de centre de date AI în spațiu. Gigantul tehnologic a anunțat Proiectul Suncatcher la începutul acestei luni, cu scopul de a găsi modalități mai eficiente de a alimenta centrele mari de date cu energie solară.

„Unul dintre obiectivele noastre lunare este cum vom avea într-o zi centre de date în spațiu, astfel încât să putem valorifica mai bine energia solară, care este de 100 de trilioane de ori mai multă decât cea pe care o producem astăzi pe întregul Pământ”, a spus Pichai.

Google va face primii pași în construirea de centre de date extraterestre la începutul anului 2027, în parteneriat cu firma de imagini satelitare Planet, lansând doi sateliți pilot pentru a testa hardware-ul pe orbita Pământului. Potrivit lui Pichai, centrele de date spațiale vor fi noul standard în viitorul apropiat, potrivit Fortune.

“Dar nu am nicio îndoială că peste aproximativ un deceniu vom considera acest lucru o modalitate mai normală de a construi centre de date”, a spus el.

Cu siguranță, Google nu este singura companie care caută în spațiu un răspuns pentru îmbunătățirea eficienței centrelor de date. La începutul acestei luni, Y Combinator și startup-ul Starcloud, susținut de Nvidia, au trimis în spațiu primul lor satelit echipat cu inteligență artificială. CEO-ul și cofondatorul Philip Johnston prezice că centrele de date extraterestre vor produce emisii de carbon de 10 ori mai mici decât omologii lor de pe Pământ, chiar și ținând cont de emisiile de la lansare.

Deși costul sateliților utilizați pentru testarea hardware-ului AI în spațiu a scăzut drastic, punând la îndemână dezvoltarea de centre de date extraterestre, costul construirii acestor centre alimentate cu energie solară este încă o necunoscută, mai ales că se așteaptă ca centrele de date terestre să necesite cheltuieli de capital de peste 5 trilioane de dolari până în 2030, potrivit unui raport McKinsey din aprilie.

Google, care își propune să domine cursa inteligenței artificiale odată cu lansarea recentă a Gemini 3, este unul dintre giganții Tech care investesc bani în centre de date pentru a-și extinde capacitățile de calcul. Google însuși a anunțat luna aceasta o investiție de 40 de miliarde de dolari în construcția de centre de date în Texas.

Cum ar putea spargerea bulei AI să dea peste cap planurile giganților Tech

Între timp, speculațiile privind o bulă a inteligenței artificiale amenință să creeze o supraofertă de centre de date, ceea ce ar putea face din cursa spațială a centrelor de date o suprainvestiție periculoasă.

„Miza este mare”, se arată în raportul McKinsey. „Suprainvestițiile în infrastructura centrelor de date riscă să blocheze activele, în timp ce subinvestițiile înseamnă să rămână în urmă.”

Valorificarea energiei solare pentru alimentarea centrelor de date a devenit din ce în ce mai atractivă pe fondul preocupărilor crescânde cu privire la sustenabilitatea extinderii calculului bazat pe inteligență artificială, care necesită o cantitate exorbitantă de energie. Un raport din decembrie 2024 al Departamentului Energiei al SUA privind utilizarea centrelor de date interne a constatat că încărcarea centrelor de date s-a triplat în ultimii 10 ani și s-ar putea dubla sau tripla din nou până în 2028. Aceste centre de date au consumat peste 4% din energia electrică a țării în 2023 și se preconizează că vor consuma până la 12% din energia electrică a SUA până în 2028, potrivit raportului.

Numai Google și-a dublat consumul de energie electrică pentru utilizarea centrelor de date în ultimii cinci ani, utilizând 30,8 milioane de megawați-oră de energie electrică anul trecut, comparativ cu 14,4 milioane în 2020, când a început să urmărească în mod specific consumul de energie al centrelor de date, conform celui mai recent raport de sustenabilitate publicat în iunie.

Google a depus eforturi pentru a reduce energia necesară pentru alimentarea centrelor sale de date în creștere, raportând că a redus emisiile de energie ale centrelor sale de date cu 12% în 2024, în ciuda unei amprente tot mai mari. Cu toate acestea, rămân preocupări cu privire la sustenabilitatea de durată a extinderii centrelor de date.