China ar putea dezvolta în secret propriul "Mythos”, modelul AI care a alertat guvernele prin riscul unui atac cibernetic catastrofal

Mai mulți furnizori chinezi au încetat recent să actualizeze modelele de inteligență artificială. Sursă: Getty Images

Cel mai important oficial german din domeniul securității cibernetice i-a avertizat pe parlamentari că firmele chineze de tehnologie, precum Alibaba, par să fie aproape de a dezvolta sisteme de inteligență artificială cu capabilități de "super-hacking” similare modelului Mythos lansat recent de compania Anthropic, potrivit Politico.

Mai mulți furnizori chinezi au încetat recent să actualizeze modelele de inteligență artificială, anterior deschise, ceea ce ar putea indica faptul că firmele își mută dezvoltarea în spatele ușilor, a avertizat miercuri Claudia Plattner, președinta Oficiului Federal pentru Securitatea Informațiilor (BSI) din Germania.

Plattner i-a informat pe parlamentari într-o întâlnire cu ușile închise despre potențialul val de riscuri cibernetice bazate pe inteligență artificială care ies din China, au declarat pentru Politico trei parlamentari care au participat la întâlnire.

Plattner și-a exprimat îngrijorarea că firmele chineze ar putea să nu acorde acces limitat partenerilor de încredere, așa cum a făcut Anthropic cu 12 organizații numite și 30 anonime, atunci când a dezvăluit riscurile de hacking ale Mythos la începutul lunii aprilie.

Avertismentul vine în contextul în care îngrijorările legate de tehnologia de inteligență artificială cu abilități superioare de hacking s-au răspândit dincolo de modelul Mythos al Anthropic. OpenAI a dezvăluit joi un nou model numit GPT-5.5-Cyber, cu capabilități similare. Firmele de securitate cibernetică lucrează pentru a-și adapta serviciile pentru a face față atacurilor cibernetice supraalimentate provenite de la inteligența artificială.

Însă, în timp ce firmele de top din domeniul inteligenței artificiale și tehnologiei se întrec în dezvoltarea acestor noi instrumente de securitate cibernetică, Uniunea Europeană riscă să rămână în urmă. China, în special, ar putea declanșa o anxietate suplimentară: grupurile de hackeri sponsorizate de statul chinez se numără printre cele mai active și sofisticate amenințări cibernetice din Europa, au avertizat oficialii în repetate rânduri în anii trecuți.

Autoritățile UE și naționale încă nu au testat modelul Mythos al Anthropic, a declarat Plattner parlamentarilor, forțând agenția sa să se bazeze pe omologii din Regatul Unit și Statele Unite care au obținut acces.

Lipsa accesului i-a frustrat pe oficiali în ultimele săptămâni și riscă să slăbească protecțiile Europei împotriva unui val așteptat de atacuri cibernetice îmbunătățite prin inteligență artificială - în timp ce SUA și China se întrec în dezvoltarea de tehnologii superioare de inteligență artificială.

„Europa nu este la masa negocierilor”, a declarat Bart Groothuis, un legislator liberal olandez și unul dintre semnatarii scrisorii. Groothuis și alți 29 de membri ai Parlamentului European au trimis Comisiei Europene o scrisoare la începutul lunii mai, în care îndemnau elaborarea unui „plan european de atenuare” pentru a combate riscurile de hacking asociate cu noile modele de inteligență artificială.

Înalți oficiali din domeniul securității cibernetice, din guvern și din industrie, au declarat recent pentru Politico că Europa trebuie să dezvolte urgent propria tehnologie de superhacking pentru a rivaliza cu Mythos.

„Trebuie să acționăm puțin mai repede și să ne asigurăm că această dependență nu este creată de jucători [precum Anthropic], ci că ne construim propriul sistem de protecție a securității cibernetice bazat pe inteligență artificială”, a declarat, în aprilie, ministrul francez al inteligenței artificiale și afacerilor digitale, Anne Le Hénanff.

Oficialii au intensificat presiunea asupra Anthropic, parlamentarii și Comisia Europeană solicitând firmei cu sediul în SUA să colaboreze cu omologii din Uniunea Europeană pentru a combate amenințările viitoare.