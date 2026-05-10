China devine cel mai mare laborator AI din lume. Cum a ajuns țara cel mai mare teren de testare pentru viitorul tehnologiei

Peste 600 de milioane de chinezi foloseau inteligența artificială generativă până la finalul anului trecut. Foto: Getty Images

Adoptarea rapidă a inteligenței artificiale în China transformă țara într-un adevărat laborator global, iar modul în care tehnologia este folosită aici ar putea influența direcția AI la nivel mondial, potrivit AP.

Într-o zi obișnuită de lucru, zeci de persoane s-au adunat în fața sediului unei companii de internet mobil din Beijing, așteptând să primească ajutor pentru instalarea unui asistent AI. Scene similare s-au repetat timp de mai multe zile, inclusiv în Shenzhen, unul dintre cele mai importante centre tehnologice ale țării.

Mulți dintre cei prezenți spun că nu vor să rămână în urmă. „Mi-e teamă să nu pierd ritmul dezvoltării tehnologice”, a declarat Sun Lei, manager de resurse umane, care speră să folosească AI pentru a selecta mai rapid candidați la angajare.

La mai bine de un an după ce modelul AI DeepSeek a atras atenția globală, China a devenit un teren de testare pentru utilizarea în masă a acestor tehnologii. Deși Statele Unite conduc încă la capitolul putere de calcul, în China adoptarea inteligenței artificiale este mult mai rapidă și extinsă.

Potrivit datelor oficiale, peste 600 de milioane de chinezi foloseau inteligența artificială generativă până la finalul anului trecut, o creștere de 142% într-un singur an. AI-ul este deja integrat în activități zilnice precum planificarea călătoriilor, comenzile de mâncare sau apelarea serviciilor de transport.

Această utilizare intensă a dus și la o creștere semnificativă a consumului de date. Măsurat în unități numite „tokeni”, volumul folosit de modelele chinezești a depășit recent nivelul celor americane.

Utilizatorii devin testeri în timp real

Experții spun că avantajul Chinei nu mai ține doar de tehnologie, ci de modul în care aceasta este integrată în viața de zi cu zi.

„Competiția nu mai este între modele, ci între ecosisteme. Utilizatorii chinezi testează aceste sisteme la scară largă, în timp real”, explică Lizzi Lee, analist în politici tehnologice.

Companii precum Tencent, Alibaba sau Baidu se grăbesc să introducă AI în serviciile lor. De exemplu, platforma WeChat integrează deja astfel de funcții, permițând utilizatorilor să facă plăți, comenzi sau rezervări cu ajutorul inteligenței artificiale.

AI-ul, prezent în viața de zi cu zi

Pentru mulți utilizatori, AI-ul a devenit un instrument obișnuit. Jason Tong, un pensionar din Shanghai, folosește chatboturi pentru întrebări zilnice și chiar pentru monitorizarea sănătății, prin servicii care oferă recomandări personalizate.

„Este inevitabil. Așa cum trenurile au înlocuit trăsurile, și asta se va întâmpla”, spune el.

În același timp, studenții și tinerii profesioniști folosesc AI pentru sarcini tot mai complexe. Zhao Yikang, student în Macao, utilizează astfel de instrumente pentru a crea conținut video, a gestiona conturi de social media și chiar pentru a construi site-uri web în doar câteva minute, cu costuri minime.

„AI înțelege lucrurile instant. Tu doar îi spui ce să facă”, explică acesta.

Obstacole și avantaje

Deși dezvoltarea este accelerată, China se confruntă și cu limitări, în special din cauza accesului restricționat la unele dintre cele mai avansate cipuri produse în SUA.

Cu toate acestea, experții spun că aceste restricții au determinat o mai bună coordonare internă în industrie și ar putea, pe termen lung, să stimuleze inovația locală.

Guvernul chinez investește masiv în cercetare și dezvoltare, cu obiectivul de a crește anual bugetele cu cel puțin 7% până în 2030. Strategia națională „AI plus” urmărește integrarea tehnologiei în domenii precum sănătatea, educația sau justiția.

Un nou echilibru global în AI

Diferența dintre Statele Unite și China în ceea ce privește performanța modelelor AI s-a redus considerabil, potrivit unor analize recente. În paralel, companiile chineze încep să dezvolte soluții independente, inclusiv folosind cipuri produse local.

Analiștii cred că, în curând, China nu va mai fi doar un „urmăritor rapid” al inovației, ci un actor egal în dezvoltarea tehnologiei.