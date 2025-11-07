Companiile româneşti au făcut furori la Smart City Expo World Congress, în Barcelona. Proiecte inedite pentru sustenabilitate

2 minute de citit Publicat la 17:14 07 Noi 2025 Modificat la 17:14 07 Noi 2025

Cel mai mare eveniment dedicat orașelor inteligente a avut loc la Barcelona. Peste o mie de expozanți și zeci de mii de participanți au venit să descopere cele mai noi tehnologii pentru orașele viitorului: de la infrastructură digitală și mobilitate electrică, la soluții bazate pe inteligență artificială. Au fost prezente și companiile românești care au adus în fața lumii soluții concrete pentru orașe verzi, conectate și sustenabile.

"Cel mai important summit al celor care oferă soluții pentru orașe inteligente are loc la Barcelona, în 2025. Pentru prima dată, România este prezentă – modest, dar la început. Lumea se schimbă, iar tot ce vedem este efectul acestor schimbări sau anticiparea modificărilor pe care le vom trăi. Tehnologia vine în avalanșă, iar soluțiile pentru orașele în care vom trăi sunt absolut spectaculoase. Sper să ținem ritmul și, poate, în curând, o să demonstrăm că România inteligentă înseamnă o viață în orașe care nu mai sunt sufocate de trafic, în care există management al deșeurilor, în care se consumă energie curată și fără surse de poluare", a spus Adi Ursu, realizator România Inteligentă.

"Am implementat în mai multe orașe Smart Bus Station-ul, un produs de succes pe care încercăm să-l vindem în Europa. Ce facilități are? Față de o stație obișnuită, avem partea de infotrafic, avem posibilitatea de încărcare a telefoanelor, conexiune Wi-Fi, un buton de panică, climatizare, sticlă securizată și bănci smart", a spus Cosmin Barăcea, director tehnic la URBIOLED.

"Reprezentăm România cu produse sustenabile: mobilier urban, stații de autobuz, stații de încărcare pentru trotinete și biciclete, bănci cu încărcare pentru telefoane – toate realizate din materiale reciclabile", a mai spus Magda Bei, proprietar al Graphtec Design.

Într-o lume care accelerează spre digitalizare şi sustenabilitate, România pare să țină pasul cu inovația. Participanţii evenimentului veniţi din toate colţurile lumii au fost impresionaţi de produsele realizate de companiile din ţara noastră.

"Cât de departe suntem față de alte țări? În mod ciudat, nu suntem departe. Suntem oameni creativi, noi, românii, și am făcut pași importanți. Inteligența Artificială este la ea acasă în România.

Noi suntem prezenți într-o formulă specială: dezvoltăm proiecte europene pentru țări europene – în domeniile digitalizării, mobilității și regenerării urbane. Încercăm să îmbunătățim administrațiile publice din România și din întreaga Europă", a spus Radu Dragomir, CEO la Urban Scope.

Participarea României la Smart City Expo Barcelona marchează un pas important spre integrarea în rețeaua globală a orașelor inteligente. De la idei și prototipuri, la proiecte implementate, drumul e lung — dar companiile românești arată că sunt pregătite pentru el.