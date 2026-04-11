De ce vor rețelele sociale o nouă imagine: De la Meta la YouTube, platformele încearcă să scape de eticheta care le-a consacrat

Mark Zuckerberg a mers atât de departe încât a schimbat numele Facebook în Meta Platforms Inc. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Jens Büttner

Toate marile platforme de tehnologie — de la Snap și YouTube la TikTok și Meta — încearcă din ce în ce mai insistent să se redefinească drept “altceva decât social media”, poziționându-se ca aplicații de divertisment, streaming sau chiar infrastructuri tehnologice, într-un context în care imaginea rețelelor sociale este tot mai asociată cu dependență, efecte negative asupra tinerilor și presiuni de reglementare la nivel global, scrie Bloomberg.

Snap a fost printre primele care au pornit pe acest drum. Directorul executiv Evan Spiegel făcea această afirmație încă de acum aproape un deceniu, iar mai recent compania a dus o adevărată campanie pentru a arăta „restului lumii că noi nu suntem social media, noi suntem Snapchat” și că „Snapchat a fost construit de la început ca o alternativă la social media”.

Google, parte din Alphabet, a folosit aceeași linie de argument în procesul recent din California, în care YouTube și alte platforme sunt acuzate că creează în mod conștient dependență și afectează copiii și adolescenții. Avocatul Google a susținut că YouTube nu este social media, iar când compania a pierdut procesul, a revenit la aceeași idee, subliniind că „acest caz înțelege greșit YouTube, care este o platformă de streaming construită responsabil, nu un site de social media”. (A salutat, de asemenea, descrierea YouTube ca fiind, pur și simplu, televiziune.)

TikTok s-a poziționat în mod similar ca o companie de divertisment, care oferă mai mult decât „vechea gardă a social media”.

Iar Mark Zuckerberg a mers atât de departe încât a schimbat numele Facebook în Meta Platforms Inc. în 2021, pentru a semnala — în propriile sale cuvinte — „tranziția de la a fi o companie de social media la o companie de metavers”. Meta a avut, de atunci, mai multe „vieți”, evoluând de la realitate virtuală și tehnologie de consum la inteligență artificială și producția de cipuri — toate acestea înainte de a pierde procesul privind dependența digitală alături de Google în martie și de a fi etichetată din nou ca o companie de social media.

A fost o vreme când era „cool” să fii rețea socială. Acum 15 sau 20 de ani, social media erau cuvintele la modă ale momentului — așa cum este astăzi inteligența artificială — o etichetă care aducea bani și prestigiu. Startup-urile se întreceau să fie următoarea mare senzație din domeniul rețelelor sociale, la fel cum astăzi toată lumea este „AI-powered” sau „AI-native”, sperând să fie menționată într-o bună zi în aceeași frază cu OpenAI sau Anthropic.

Dar acum, percepția s-a schimbat. Trăim cu termeni precum „doomscrolling” și „brain rot”. Oamenii se plâng, în glumă sau nu, că sunt dependenți de rețele sociale. O compară cu Big Tobacco, remarcă Bloomberg.

Jurnaliștii precizează că această strategie de comunicare corporatistă nu funcționează. Litigiile naționale din SUA privind rețelele sociale nu au ajutat aceste companii să se redefinească — iar verdictul de referință al juriului din Los Angeles este doar începutul. Toate cele patru companii rămân pârâte în procese similare viitoare, intentate de mii de persoane care susțin vătămări personale și de peste o mie de districte școlare care afirmă că aplicațiile de social media afectează elevii și capacitatea lor de a învăța.

Un element recent care a consolidat reputația inevitabilă a acestor companii: interdicția istorică a rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani din Australia, unde a fost selectată o listă inițială de 10 aplicații care trebuie blocate — inclusiv Snapchat, YouTube, TikTok și Instagram de la Meta. Pe măsură ce tot mai multe țări și state din SUA încearcă să urmeze acest exemplu, va deveni tot mai dificil pentru orice platformă să iasă din acest grup, mai precizează sursa citată.