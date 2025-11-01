Elon Musk face declarații controversate despre „armata sa de roboți”: „Nu mă simt confortabil dacă nu am o influență asupra ei”

2 minute de citit Publicat la 23:30 01 Noi 2025 Modificat la 23:34 01 Noi 2025

Miliardarul a făcut declarații bizare, care ridică semne de întrebare privind motivațiile sale reale pentru a deține un sfert din companie. Foto: Getty Images

În timpul apelului Tesla pentru rezultatele financiare din trimestrul al treilea, Elon Musk a stârnit din nou controverse, avertizând investitorii că va părăsi compania dacă nu i se va aproba un pachet financiar uriaș, în valoare de 1 trilion de dolari, scrie Futurism.

Dacă acționarii votează favorabil luna viitoare, pachetul ar putea transforma deja cel mai bogat om din lume în primul trilionar din istorie, cu condiția ca Tesla să atingă niște obiective aproape imposibile: 20 de milioane de livrări de vehicule, un milion de taxiuri robotizate și un milion de roboți umanoizi Optimus.

În mod special, Musk pare tot mai obsedat de dezvoltarea acestor roboți. În cadrul apelului, miliardarul a făcut declarații bizare, care ridică semne de întrebare privind motivațiile sale reale pentru a deține un sfert din companie (față de cele 13% actuale):

„Dacă vom construi această armată de roboți, am măcar o influență puternică asupra ei? Nu control total, dar o influență puternică... Nu mă simt confortabil să construiesc acea armată de roboți dacă nu am o influență.”

Utilizarea repetată a cuvântului „armată” i-a alarmat pe mulți observatori, care se întreabă dacă Musk vede roboții Optimus ca potențiale arme. Până acum, prezentările Tesla au descris proiectul într-o manieră mult mai inofensivă: roboți meniți să facă muncile pe care oamenii nu vor să le facă, aducând o așa-numită „epocă a abundenței”. În materialele promoționale, prototipurile au fost văzute împăturind tricouri sau servind popcorn.

La mai bine de trei ani și jumătate de la anunțul inițial, însă, producția robotului Optimus este încă departe de a deveni realitate. Tesla nu a reușit să atingă nici măcar ținta de 5.000 de unități produse în 2025, cu atât mai puțin promisiunea lui Musk de a fabrica 100.000 de roboți pe lună „începând de anul viitor”.

Perspectivele ca Musk să dețină controlul unei „armate de roboți” par, pentru moment, foarte îndepărtate. Totuși, el continuă să își dubleze ambițiile. Luna trecută, a declarat că 80% din valoarea Tesla va proveni din roboții Optimus, semn că intenționează să mute accentul companiei de la mașini la robotică și inteligență artificială.

Planul „Master Plan Part IV”, lansat recent, abia dacă mai menționează producția de automobile. În ciuda unei evaluări de 1,46 trilioane de dolari, rezultatele financiare din trimestrul al treilea au dezamăgit Wall Street, iar acțiunile Tesla au scăzut în urma raportului.

Musk a mai spus că un prototip „gata de producție” Optimus ar putea fi finalizat până la începutul anului viitor, cu producția de serie estimată pentru sfârșitul lui 2026.

Totuși, analiștii rămân sceptici: Elon Musk are o istorie lungă de promisiuni grandioase și termene nerespectate, iar ideea unei „armate de roboți” aflate sub „influența sa puternică” ridică deja întrebări etice și de securitate globală.