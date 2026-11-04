Google va permite școlilor să dezactiveze inteligența artificială, dar cele care fac asta vor pierde și accesul la Search

4 minute de citit Publicat la 15:03 04 Noi 2026 Modificat la 15:04 04 Noi 2026

Google pregătește o serie de actualizări și schimbări pentru elevi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Google introduce noi setări care le permit școlilor să limiteze accesul elevilor la instrumentele de inteligență artificială ale companiei. Însă, dacă instituțiile de învățământ aleg să dezactiveze complet funcțiile AI, vor pierde și accesul la Google Search, potrivit CNN.

Schimbarea de politică ar putea marca o transformare majoră a modului în care elevii și profesorii interacționează cu unul dintre cei mai mari furnizori de tehnologie educațională din lume. Laptopurile Chromebook de la Google sunt utilizate de zeci de milioane de elevi din SUA, uneori încă de la grădiniță.

Decizia vine în contextul în care tot mai multe comunități solicită restricții mai stricte privind timpul petrecut în fața ecranelor și utilizarea inteligenței artificiale în școli, pe fondul temerilor tot mai mari că această tehnologie ar putea afecta procesul de învățare și dezvoltarea elevilor sau ar putea genera riscuri pentru siguranța acestora.

Mai multe districte școlare, inclusiv cele din New York și Los Angeles, au interzis instrumentele de inteligență artificială generativă pentru o parte dintre elevi sau chiar pentru toți, în acest an școlar.

Dacă școlile vor dezactiva complet inteligența artificială, vor pierde și accesul la Google Search

Google a anunțat marți că produsele sale care utilizează inteligența artificială, precum asistentul Gemini și Google Search, vor fi dezactivate implicit pentru conturile elevilor din ciclul K-12, până când administratorii școlilor vor decide „în mod explicit să le activeze”. Schimbarea inversează o decizie anterioară a companiei, luată în august, prin care Gemini fusese activat implicit în aplicația Google Classroom.

Însă, de acum înainte, dacă școlile vor dori să dezactiveze complet inteligența artificială, vor pierde și accesul la Google Search.

Compania a precizat că aceste modificări reprezintă un răspuns la solicitările profesorilor și ale factorilor de decizie politică, care cer un control mai mare asupra instrumentelor de inteligență artificială.

Chris Phillips, vicepreședintele diviziei de educație de la Google, a declarat pentru publicația New York Times că „căutarea și inteligența artificială sunt profund integrate”, iar școlile care interzic AI „nu vor avea acces la funcția de căutare și vor vedea un mesaj din partea școlii care indică faptul că aceasta nu este disponibilă”.

AI-ul, tot mai prezent în motorul de căutare Google

În ultimii ani, Google a integrat tot mai mult inteligența artificială în Search, adăugând funcția „AI Overviews”, care oferă rezumate ale răspunsurilor în partea de sus a multor pagini cu rezultate, și extinzând dimensiunea barei de căutare pentru a permite introducerea unor interogări mai lungi.

Postarea publicată marți pe blogul Google nu oferă detalii concrete despre modul în care vor funcționa aceste setări sau despre ce vor vedea elevii dacă vor încerca să acceseze Google Search de pe un dispozitiv conectat la o rețea școlară în care inteligența artificială a fost interzisă. Phillips a scris în postare că firma va „oferi școlilor mai multe detalii în lunile următoare, înainte de implementarea modificărilor, astfel încât acestea să aibă timp să se pregătească și să asigure o tranziție fără probleme”.

Ca răspuns la întrebările CNN despre modul în care vor funcționa noile setări, Google a făcut trimitere la o postare publicată marți după-amiază pe platforma X. În aceasta, compania a precizat că modificarea politicii le va oferi școlilor „mai multe opțiuni, nu mai puține”. Google a adăugat că instituțiile de învățământ vor putea activa sau dezactiva separat Gemini, Gemini Notebook și Search.

Cu toate acestea, postarea sugerează în continuare că școlile nu vor putea utiliza Search fără funcțiile de inteligență artificială. Compania a precizat: „AI Mode și AI Overviews vor oferi îndrumare pas cu pas pentru rezolvarea problemelor, astfel încât elevii să nu primească pur și simplu răspunsuri rapide la temele pentru școală”.

Actualizări și schimbări la Google care îi vizează pe elevi și felul în care ei învață

Schimbarea de politică face parte dintr-un anunț mai amplu al Google, care include o serie de actualizări ale instrumentelor sale de inteligență artificială destinate învățării. Acestea se bazează pe ideea că tehnologia ar trebui să îi ajute pe elevi să parcurgă etapele rezolvării problemelor, în loc să le ofere pur și simplu răspunsurile.

Conform acestui nou principiu, denumit „învățare ghidată”, atunci când sistemele Google detectează, de exemplu, că un elev folosește Search pentru a primi ajutor la teme, acesta va fi îndrumat să parcurgă pas cu pas problema sau subiectul respectiv, în loc să primească un singur răspuns.

O abordare similară este adoptată și de alte companii din domeniul inteligenței artificiale, care încearcă să îi convingă pe profesori și pe părinți că produsele lor reprezintă instrumente valoroase pentru educație și că familiarizarea cu inteligența artificială încă din timpul școlii este esențială pentru succesul profesional de mai târziu.

În august, OpenAI a anunțat lansarea „ChatGPT pentru adolescenți” (ChatGPT for Teens), care, pe lângă funcțiile de siguranță, pune un accent puternic pe învățare.

Platforma le permite părinților și adolescenților să activeze „Study Mode” (Modul de studiu), pentru a parcurge și înțelege răspunsurile la întrebări. De asemenea, mai multe companii de tehnologie au oferit finanțare pentru programe de pregătire a profesorilor în domeniul inteligenței artificiale.

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, reacționează dur la anunțul Google

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, care a anunțat anul acesta interzicerea utilizării inteligenței artificiale în școlile publice din oraș, a reacționat la schimbarea de politică a Google, acuzând compania că încearcă să „forțeze” introducerea inteligenței artificiale în școli.

„Nicio corporație nu ar trebui să aibă puterea de a dicta modul în care ne educăm copiii”, a scris acesta într-o postare publicată marți pe X.