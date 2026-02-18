Google va uni India şi SUA cu o reţea de cabluri submarine pentru conectivitatea în Inteligenţa Artificială

Google va uni India şi SUA cu o reţea de cabluri submarine. Sursă foto: Getty Images

Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a anunţat miercuri lansarea "Iniţiativei de Conectare India-America", un proiect de infrastructură care va desfăşura cabluri submarine pentru conectivitatea în Inteligenţa Artificială (IA) între India, Statele Unite şi punte strategice din emisfera sudică, notează Agerpres.

Vorbind la "Summitul India-Impactul Inteligenţei Artificiale", care se desfăşoară în capitala indiană New Delhi, Pichai a subliniat că "această iniţiativă va oferi noi rute de cabluri submarine pentru a îmbunătăţi conectivitatea Inteligenţei Artificiale între India şi SUA, precum şi în locaţii multiple din toată emisfera sudică".

Această desfăşurare tehnologică îşi propune să reducă latenţa şi să suplimenteze capacitatea de procesare a datelor în timp real, într-un moment în care India doreşte să devină centrul nevralgic al operaţiunilor digitale ale Google în afara Statelor Unite.

"Pentru oportunităţile create de această iniţiativă trebuie de asemenea să investim în formare, motiv pentru care anunţăm cele mai ambiţioase programe de instruire ale noastre aici, inclusiv un nou Certificat Profesional Google IA care să vă ajute să stăpâniţi această tehnologie la locul de muncă", a spus directorul executiv al Google în faţa unui public format din oameni de afaceri şi oficiali guvernamentali.

Această strategie privind cablurile submarine oferă infrastructura tehnică ce va permite noului centru de Inteligenţă Artificială al Google să funcţioneze în oraşul indian Visakhapatnam, a cărui locaţie de coastă a fost aleasă pentru a servi drept punct de ancorare pentru aceste conexiuni internaţionale prin fibră optică.

Google va aloca 15 miliarde de dolari operaţiunilor sale din India în următorii cinci ani, pentru a finanţa crearea primului său centru integral de inteligenţă artificială la Visakhapatnam