Microsoft a dezvoltat un sistem de inteligență artificială care ”diagnostichează mai bine decât medicii cazuri medicale complexe”

Acesta imită modul în care lucrează o echipă de medici specialiști în fața unor cazuri dificile și solicitante intelectual. Foto: Getty Images

Microsoft a dezvăluit un sistem de inteligență artificială capabil să depășească performanțele medicilor în diagnosticarea unor afecțiuni complexe, afirmând că această realizare deschide „calea către o superinteligență medicală”.

Potrivit companiei, noul sistem – dezvoltat de echipa de AI condusă de Mustafa Suleyman, cofondatorul DeepMind și actual CEO al diviziei Microsoft AI – imită modul în care lucrează o echipă de medici specialiști în fața unor cazuri dificile și solicitante intelectual.

AI-ul care „gândește” ca un grup de medici

Folosind cazuri clinice reale, preluate din New England Journal of Medicine, Microsoft a transformat peste 300 de scenarii în provocări interactive pentru sistemul său. Când acest sistem a fost folosit împreună cu modelul avansat o3 de la OpenAI, a reușit să ofere un diagnostic corect în peste 8 din 10 cazuri. Prin comparație, medicii umani – fără acces la colegi, materiale de referință sau alte resurse – au rezolvat corect doar 2 din 10 cazuri, scrie The Guardian.

Nu doar mai precis, ci și mai eficient

Sistemul dezvoltat nu doar că a fost mai precis, dar și mai eficient în comanda analizelor necesare, ceea ce, potrivit Microsoft, l-ar face și mai rentabil din punct de vedere economic decât consultația umană. Totuși, compania a subliniat că scopul nu este înlocuirea medicilor, ci completarea activității lor.

„Rolul clinic al medicilor este mult mai larg decât simpla emitere a unui diagnostic. Ei trebuie să gestioneze incertitudinea, să creeze relații de încredere cu pacienții – lucruri pe care AI-ul nu le poate face,” se arată într-un comunicat oficial al Microsoft.

Spre superinteligență medicală?

Termenul folosit de companie – „calea către superinteligența medicală” – sugerează o viziune ambițioasă: o inteligență care nu doar egalează, ci depășește capacitățile umane în medicină. De altfel, Mustafa Suleyman a declarat pentru The Guardian că sistemele AI vor deveni „aproape fără erori” în următorii 5–10 ani.

„Este clar că ne îndreptăm spre un viitor în care aceste sisteme vor putea opera aproape perfect. Va fi o ușurare enormă pentru sistemele de sănătate din întreaga lume,” a spus el.

Cum funcționează sistemul

Microsoft a dezvoltat un „orchestrator de diagnostic”, un AI special conceput pentru a simula modul în care medicii pun întrebări, comandă teste și ajung la concluzii. Sistemul funcționează ca un agent colaborativ care lucrează alături de modele existente – precum ChatGPT, Google Gemini, Meta LLaMA sau Grok – pentru a oferi o abordare pas cu pas în rezolvarea unui caz clinic.

Compania subliniază că acest orchestrator a reușit să ofere o expertiză interdisciplinară de o amploare și profunzime dificil de atins de către un singur medic uman.

Încă în faza de cercetare

Deși promițătoare, soluția nu este încă pregătită pentru a fi aplicată direct în spitale. Microsoft a precizat că sistemul are nevoie de teste suplimentare, în special în cazul simptomelor mai comune și scenariilor clinice de zi cu zi.

Totodată, compania atrage atenția asupra limitărilor actualelor teste de licențiere medicală, cum este USMLE, spunând că acestea favorizează memorarea, nu înțelegerea profundă – și pot duce la supraestimarea competenței AI-ului în domeniul medical.