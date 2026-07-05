Miliardarii din Silicon Valley au donat 120 de milioane de dolari ca să blocheze o taxă pe averile lor. Lista celor mai generoși

5 minute de citit Publicat la 19:47 05 Iul 2026 Modificat la 19:50 05 Iul 2026

Peter Thiel (stânga) și Sergey Brin (dreapta) sunt printre cei mai mari donatori. Foto: colaj Getty Images

Miliardarii din California cheltuie sume uriașe de bani ca să nu fie nevoiți să plătească o nouă taxă pe care administrația locală vrea să o impună pe averile peste 1 miliard de dolari. Cetățenii Californiei sunt așteptați să voteze pentru sau împotriva taxei în luna noiembrie. Până atunci însă, diverse organizații fac campanie într-o direcție sau cealaltă, iar tabăra anti-taxă a primit 120 de milioane de dolari de la mai mulți miliardari din zona tehnologiei, relatează Business Insider.

În luna noiembrie, cetățenii din California sunt așteptați să voteze dacă vor impunerea unei taxe unice de 5% pe avere pentru rezidenții și trusturile cu active de peste 1 miliard de dolari.

S-a ajuns la vot, după ce o încercare de ultim moment de a-l convinge pe guvernatorul Gavin Newsom să negocieze un compromis a eșuat.

Potrivit Business Insider, unii miliardari din zona tehnologiei au cheltuit peste 120 de milioane de dolari ca să blocheze taxa. În comparație, SEIU-UHW, un sindicat al angajaților din sănătate, principalul susținător al legii, a strâns până acum 31 de milioane de dolari.

Iată miliardarii care cheltuiesc sume importante de bani ca să evite această taxă:

Sergey Brin

Co-fondatorul Google Sergey Brin a fost unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri care și-au mutat activele din California înainte de termenul limită din ianuarie.

Chiar și așa, Brin este cel mai mare finanțator al mișcării de opoziție a taxei pe avere prin intermediul unui comitet politic intitulat „Building a Better California.”

Brin a donat suma amețitoare de 82 de milioane de dolari acestei organizații până acum. A semnat ultimul cec, o donație de 16 milioane de dolari, la data de 15 mai, cu doar o lună înainte de termenul limită pentru definitivarea inițiativelor care vor fi supuse votului cetățenilor.

Potrivit Bloomberg, Brin are o avere care se ridică la 280 de miliarde de dolari și este al treilea cel mai bogat om din lume.

John Doerr

Președintele Kleiner Perkins, John Doerr, este cunoscut pentru investiția timpurie a companiei de 12,5 milioane de dolari în Google.

Doerr a donat 10 milioane de dolari organizației „Building a Better California”, devenind al doilea cel mai mare finanțator după Brin.

Deși s-a retras din activitatea fondului de investiții în 2016, Doerr rămâne președintele companiei și face parte din consiliul de administrație al Alphabet.

Averea lui este estimată la 15,6 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

Chris Larsen

În 2012, Chris Larsen a co-fondat OpenCoin, care a devenit mai târziu Ripple Labs, o companie specializată în infrastructură financiară bazată pe tehnologia blockchain.

Larsen nu mai este CEO-ul Ripple din 2016, dar este în continuare președinte executiv. În 2018, a făcut istorie când a devenit primul om care a intrat în clasamentul Forbes 400 cu o avere realizată în mare parte din criptomonede.

Acesta a donat 2,5 milioane de dolari organizației „Building a Better California”. A donat, de asemenea, 5 milioane de dolari și către „Golden State Promise”, un grup care se opune taxei.

Potrivit Bloomberg, averea lui Larsen se ridică la 12,4 miliarde de dolari.

Michael Moritz

Fost jurnalist la Revista Time, Michael Moritz s-a alăturat Sequoia Capital în anii 1980, unde a rămas până în 2023. A donat 7,3 milioane de dolari organizației „Building a Better California”.

Investitor timpuriu în Google și PayPal, Moritz este considerat unul dintre cei mai renumiți investitori de capital de risc din Silicon Valley.

Forbes îi estimează averea la 8 miliarde de dolari.

Patrick Collison

Patrick Collison a co-fondat compania de plăți Stripe, alături de fratele său John. În prezent, averea lui, potrivit Forbes, se ridică la 16,3 miliarde de dolari.

Collison a donat 7 milioane de dolari organizației „Building a Better California”.

Eric Schmidt

Sergey Brin nu este singurul miliardar afiliat Google care nu își dorește ca această taxă să devină lege. Fostul CEO al Google, Eric Schmidt, a donat peste 3 milioane de dolari către „Building a Better California”, imediat după Sergey Brin.

Potrivit Bloomberg, averea lui Schmidt se ridică la 58,7 miliarde de dolari.

Peter Thiel

Co-fondatorul PayPal, Peter Thiel nu a mai donat bani organizațiilor politice după alegerile din 2022. Totuși, în ianuarie a făcut una dintre cele mai mari donații ale sale către o organizație care încearcă să blocheze taxa.

În decembrie 2025, Thiel a donat 3 milioane de dolari către brațul politic al organizației „California Business Roundtable”. Deși donația lui Thiel nu a fost specific pentru acțiunile de blocare a taxei, grupul este unul dintre cei mai mari opozanți.

Între timp, Thiel pare să se îndepărteze și fizic de California. The New York Times relata în mai că acesta petrece tot mai mult timp în Argentina.

Potrivit Bloomberg, Thiel are o avere de 22,1 miliarde de dolari.

Stewart Resnick

Miliardarii Stewart și Lynda Resnick au cumpărat primele terenuri agricole din California în 1978, ca protecție împotriva inflației. Astăzi, compania lor, Wonderful Company, susține că aproape jumătate dintre americani cumpără anual produse cultivate, procesate sau ambalate de aceasta. Stewart Resnick a donat 2,5 milioane de dolari către „Building a Better California”. Printre mărcile deținute de companie se numără Fiji Water, Pom Wonderful, Wonderful Pistachios și Wonderful Halos. Wonderful Company deține aproximativ 180.000 de acri de teren agricol în California. Forbes îi estimează averea la 5,4 miliarde de dolari. Tony Xu Directorul general al DoorDash, Tony Xu, a fondat compania împreună cu trei colegi de la Universitatea Stanford. Compania a fost listată la bursă în 2020, iar Xu a devenit miliardar. Xu, a cărui avere se ridică la 1,8 miliarde de dolari, a donat 2 milioane de dolari către „Building a Better California”. Max Levchin Directorul general al Affirm, Max Levchin, a cofondat compania care avea să devină PayPal în 1998 și este considerat unul dintre membrii celebri ai așa-numitei „PayPal Mafia”. Levchin a donat 1 milion de dolari către „Building a Better California”. În 2014, el a fondat Affirm, companie fintech specializată în sistemul „cumperi acum, plătești mai târziu”, care s-a listat la bursă în 2021. În prezent, valoarea de piață a Affirm este de aproximativ 28 de miliarde de dolari. Forbes îi estimează averea la 2,5 miliarde de dolari. Ron Conway Investitorul Ron Conway este una dintre figurile influente din culisele Silicon Valley. În martie, Conway i-a spus lui Jack Altman, fratele mai mic al directorului general al OpenAI, Sam Altman, că încearcă să îl convingă pe guvernatorul Gavin Newsom să oprească proiectul taxei pe avere înainte ca acesta să ajungă la vot. „Treaba noastră este să-l convingem pe Gavin să negocieze astfel încât propunerea să nu ajungă pe buletinul de vot”, a declarat Conway în podcastul Untapped. Conway a donat 100.000 de dolari organizației „Stop the Squeeze”, care se opune direct introducerii taxei. Nu există date publice privind averea sa. Conway a fost însă printre primii investitori în Airbnb și GitHub, printre altele. Daniel Tierny Daniel Tierny a co-fondat compania Global Electronic Trading Company (GETCO) în anii 1990, după ce și-a început cariera ca trader de opțiuni la Chicago. În prezent conduce Wicklow Capital, un fond de investiții pe care l-a înființat în 2013 și care investește în domeniile pe care le numește „ABCD”: inteligență artificială, blockchain, climă și democrație. Tierny a donat 500.000 de dolari către „Building a Better California” și este unul dintre cei zece donatori ai organizației. Nu există date publice privind averea sa.