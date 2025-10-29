Nvidia investește 1 miliard de dolari în Nokia. Acțiunile companiei finlandeze au crescut cu 22% după anunț

Nvidia a cumpărat acțiuni Nokia în valoare de 1 miliard de dolari. Foto: Hepta

Nokia a anunțat marți că gigantul american Nvidia va investi 1 miliard de dolari în compania finlandeză de echipamente de rețea, marcând un nou parteneriat strategic pentru producătorul de cipuri dedicate inteligenței artificiale. Imediat după anunț, acțiunile Nokia au crescut cu 22%, scrie CNBC.

Ca parte a înțelegerii, Nokia va emite peste 166 de milioane de acțiuni noi, fondurile obținute urmând să fie folosite pentru dezvoltarea proiectelor de inteligență artificială și alte scopuri corporative generale.

Cele două companii vor colabora și pe termen lung, printr-un parteneriat strategic care vizează dezvoltarea tehnologiei celulare 6G de nouă generație. Nokia a precizat că își va adapta software-ul 5G și 6G pentru a rula pe cipurile Nvidia și că va lucra împreună cu aceasta la dezvoltarea infrastructurii de rețea pentru aplicații AI.

De asemenea, Nvidia va analiza posibilitatea de a integra tehnologiile Nokia în viitoarele sale proiecte de infrastructură bazate pe inteligență artificială.

Compania finlandeză, cunoscută în trecut pentru telefoanele mobile care i-au adus faima globală, s-a concentrat în ultimii ani pe furnizarea de echipamente 5G pentru operatorii de telecomunicații.

Anunțul vine chiar înainte ca Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, să susțină un discurs în fața oficialilor și liderilor politici la conferința dezvoltatorilor organizată de companie la Washington D.C. Nokia și Nvidia urmează să prezinte acolo detalii despre parteneriatul lor și planurile comune.

Nvidia a realizat în ultimele luni mai multe investiții strategice, consolidându-și poziția centrală în industria AI. În septembrie, compania a anunțat o investiție de 5 miliarde de dolari în Intel, o altă investiție de 100 de miliarde de dolari în OpenAI, 500 de milioane în startup-ul de mașini autonome Wayve, precum și 667 de milioane de dolari în furnizorul britanic de servicii cloud Nscale.