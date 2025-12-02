Primul avion supersonic de pasageri din lume pentru călătorii zilnice la viteză mare și pe distanțe lungi este în lucru. Cum va arăta

Randare a avionului supersonic dezvoltat de Astro Mechanica, care folosi noul motor dezvoltat împreună cu Helix. Sursa foto: Hepta

Compania britanică Helix, în parteneriat cu startup-ul californian Astro Mechanica, lucrează la un sistem de propulsie revoluționar. Scopul este crearea primului avion supersonic de pasageri din lume capabil de călătorii comerciale la viteză mare și pe distanțe lungi, într-un mod viabil din punct de vedere economic. Aceasta este provocarea pe care legendarul Concorde nu a reușit să o depășească.

Astro Mechanica urmărește ceea ce regretatul și faimosul Concorde nu a putut realiza niciodată: să satisfacă nevoia de aeronave supersonice cu rază lungă de acțiune care să fie suficient de eficiente pentru utilizare de zi cu zi.

Pentru a transforma această idee în realitate, compania a dezvoltat un sistem de propulsie hibrid-electric numit Duality. Acesta combină o turbină cu gaz și un sistem de propulsie electric, capabile să își modifice modul de funcționare în funcție de viteza de zbor, potrivit Interesting Engineering.

Sistemul de propulsie cu ciclu combinat este proiectat pentru a permite zbor supersonic eficient, pe distanțe mari, la viteze de până la trei ori mai mari decât viteza sunetului, la costuri viabile comercial. Spre deosebire de motoarele cu reacție convenționale, noul motor Duality combină un turbo-generator cu mai multe motoare electrice.

Sistemul Duality este proiectat pentru a îmbunătăți eficiența consumului de combustibil și, în același timp, pentru a putea propulsa o aeronavă la viteze de peste Mach 1 / 1.234 km/h.

Prototipul actual folosește patru motoare electrice Helix, fiecare cântărind doar 31,3 kg, pentru a acționa un compresor în două trepte. Configurația oferă până la 400 kilowați de putere maximă și 470 newton-metri de cuplu.

Acest raport putere-greutate neobișnuit de ridicat permite motorului să facă față cerințelor extreme ale fluxului de aer supersonic și să maximizeze eficiența în diferite condiții de zbor. Acest lucru îl face eficient de la decolare până la viteze de până la Mach 3 / 3.704 km/h.