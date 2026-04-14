Primul robot umanoid cu AI pentru meserii periculoase din lume a intrat în serviciu. Ce muncitori umani înlocuiește

2 minute de citit Publicat la 11:53 14 Apr 2026 Modificat la 11:53 14 Apr 2026

Primul robot umanoid cu AI pentru sarcini cu risc ridicat din lume. Sursa foto: CCTV PLus

La înălțimile amețitoare ale unei instalații de stocare a substanțelor chimice, un nou tip de lucrător și-a început programul. China anunță că a implementat primul său robot umanoid inteligent „întrupat”, proiectat pentru operațiuni industriale cu risc ridicat.

Acesta nu este doar o mașină fixă; este un robot de 90 kg care poate urca pe pereți și poate lucra acolo unde oamenii nu pot ajunge.

Interesant este că acest sistem multifuncțional este destinat să înlocuiască muncitorii umani în condiții periculoase, cum ar fi construcția rezervoarelor de stocare a substanțelor chimice.

Potrivit rapoartelor, această mașină utilizează un șasiu magnetic pentru a se fixa pe pereți, permițând părții superioare umanoide să opereze pe orice suprafață metalică.

Robotul ar putea fi folosit pentru a executa sarcini industriale esențiale, inclusiv sudură de precizie, îndepărtarea ruginii și inspecții de rutină.

„Creier” cu AI

Comparativ cu roboții anteriori care puteau urca pe pereți, limitați la o singură funcție repetitivă, acest nou sistem se spune că este capabil de multitasking.

Depășește simpla curățare sau inspecție, folosind inteligență artificială avansată pentru a se adapta mediului și pentru a gestiona o gamă largă de sarcini industriale complexe.

Cu 15 grade de libertate și două brațe, robotul imită flexibilitatea umană pentru a efectua în siguranță mai multe sarcini pe schele, realizând operațiuni de precizie precum sudură și șlefuire simultană.

Potrivit CGTN, această agilitate fizică este susținută de un „creier” cu AI masiv, antrenat pe 100.000 de ore de date, ceea ce îi permite să navigheze cu ușurință în medii complexe.

Această „inteligență întrupată” permite mașinii robotice să perceapă mediul înconjurător, să se adapteze la scenarii reale complexe și să își îmbunătățească performanța prin experiență continuă.

Mai mult, utilizează un sistem de cablu conectat pentru a elimina limitările de energie care afectează de obicei unitățile mobile.

Această alimentare constantă cu energie permite funcționarea non-stop, 24/7, asigurând productivitate continuă fără timpi morți pentru reîncărcare.

Construit pentru zone periculoase

Testat într-un amplu sit de stocare a substanțelor chimice, robotul de 90 de kilograme folosește un șasiu magnetic pe roți pentru a se deplasa stabil pe suprafețe metalice verticale.

Aderența electromagnetică puternică îi permite să efectueze operațiuni complexe în timp ce susține greutate suplimentară, asigurând mobilitate și stabilitate chiar și pe pereți abrupți.

În viitor, flote întregi de astfel de roboți ar putea întreține șantiere navale și rafinării. Acest lucru ar putea duce la o nouă eră în care infrastructura grea se poate întreține practic singură.

Anterior, China a atins un alt reper prin integrarea unui robot inteligent în linia de producție în masă a diviziei de vehicule electrice a SAIC Motor. Robotul umanoid, cunoscut sub numele de „Nengzai No. 1”, a fost integrat oficial pe linia de asamblare a bateriilor pentru modelul Buick Electra E7 la SAIC Motor.

Această mișcare reprezintă un pas major pentru producătorul auto din Shanghai, care începe să combine roboți inteligenți, asemănători oamenilor, cu mașinile sale industriale obișnuite.

Dominanța Chinei în sectorul roboților umanoizi este susținută de un sprijin masiv din partea statului, cu peste 140 de companii axate pe acest domeniu și investiții dedicate de 26 de miliarde de dolari.

Chiar și Elon Musk a recunoscut avansul Chinei în această „industrie prioritară”, care beneficiază de lanțuri de aprovizionare extinse și subvenții guvernamentale.

Până în 2050, piața globală pentru acești roboți ar putea ajunge la 7,5 trilioane de dolari, iar China se poziționează pentru a conduce această evoluție prin implementarea roboților umanoizi în fabrici și locuințe private.