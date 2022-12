Reţetele scrise de mână de medici vor putea fi descifrate cu ajutorul telefonului mobil

Google Research India a anunțat că va realiza un sistem prin care vom putea digitaliza documentele medicale scrise de mână.

Google a precizat, însă, că nicio decizie medicală nu va trebui să fie luată exclusiv pe baza rezultatelor oferite de tehnologie, relatează Fox News.

Sistemul bazat pe Inteligența Artificială este în curs de dezvoltare.

"Am început să lucrăm la procesul complex de identificare a ceea ce este scris pe rețetele medicale prin construirea unui model de asistență pentru a-l digitiza, folosind inteligenţa artificială (AI), pentru profesioniștii din domeniul sănătății", au scris cei de la Google India.

