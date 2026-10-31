Roadsterul „zburător” al lui Musk este doar începutul. Planul prin care Tesla vrea să facă bani din software, nu din mașini

sursa foto: X / Tesla

Roadsterul „zburător” al lui Elon Musk a sărit și s-a răsucit prin aer luna aceasta, într-o cascadorie care a devenit virală în întreaga lume. Dar pariul său mai mare este schimbarea felului în care Tesla face bani – iar restul industriei auto se grăbește să țină pasul, scrie Financial Times.

La cinci zile după spectacol, posibil datorită unor propulsoare cu gaz comprimat dezvoltate de SpaceX, compania lui Musk, acesta a dezvăluit că cele două firme analizează o fuziune care i-ar putea accelera ofensiva în domeniul conducerii autonome.

Miza este mai mare decât o simplă cursă tehnologică. Producătorii auto, care se confruntă deja cu o concurență chinezească tot mai puternică, încearcă să treacă de la un model de afaceri centrat pe vânzarea de mașini la unul care aduce și venituri recurente din software și din servicii bazate pe inteligență artificială.

„Producătorii auto încep să se uite în oglindă, iar partea de software este ceea ce toți văd drept găina cu ouă de aur, pentru că marjele de profit sunt foarte mari”, a declarat Dan Ives, analist în tehnologie și partener la banca de investiții Yorkville Ives.

Chiar și după schimbarea de strategie a Tesla din ultimii ani, divizia auto rămâne principala sursă de bani a grupului, generând 75% din veniturile totale, și va fi esențială pentru investițiile uriașe pe care Tesla va trebui să le facă în inteligența artificială pentru a concura cu marile companii de tehnologie.

Musk se confruntă însă cu un mediu concurențial complet diferit față de 2008, când Tesla lansa primul său Roadster electric. Rivalii chinezi câștigă acum cursa vehiculelor electrice și investesc masiv în software și inteligență artificială, pentru a deveni o provocare tehnologică și în conducerea autonomă.

În acest context, obiectivul anterior al lui Musk de a vinde 20 de milioane de vehicule pe an până în 2030 a fost redus la 5 milioane, dar și acesta este ambițios, având în vedere că anul trecut compania a livrat doar 1,6 milioane.

Potrivit analiștilor, cheia creșterii Tesla până la 5 milioane de vânzări pe termen scurt va fi software-ul „Full Self-Driving” (FSD), care, în ciuda numelui, încă le cere șoferilor să stea pe scaunul din față și să fie complet atenți la drum.

Deși anul trecut Tesla a pierdut în fața BYD poziția de cel mai mare producător de vehicule electrice din lume, Musk susține că firma sa rămâne înaintea concurenților chinezi în tehnologia de conducere autonomă.

„Cel mai mare motor al cererii este Full Self-Driving. Iar astăzi chiar nu există niciun concurent pentru FSD în nicio mașină pe care o poți cumpăra”, a declarat el miercuri, la prezentarea rezultatelor financiare, unde compania a anunțat cel mai mare număr de comenzi în așteptare din ultimii patru ani.

Peste 75% dintre mașinile Tesla noi vândute în America de Nord au versiunea supravegheată a FSD, iar compania are acum 1,7 milioane de abonamente FSD active la nivel global, cu 67% mai multe decât acum un an.

Compania nu a dezvăluit câte venituri recurente aduce FSD, al cărui preț diferă în funcție de piață, dar care costă 99 de dolari pe lună în SUA.

Ives a subliniat totuși că această tehnologie este deja segmentul cu cea mai mare marjă de profit din afacerile Tesla și că ar putea „transforma întregul model financiar” dacă ar ajunge la aproximativ 50% dintre clienții companiei din întreaga lume, față de circa 10-15% în prezent.

Potrivit analistului, o astfel de extindere ar contribui mai mult la afacere decât vânzarea a încă 50.000-100.000 de mașini pe an: „Pentru fiecare dolar din veniturile FSD, piața îl răsplătește cu 50-70% mai mult decât dolarul pe care l-ar genera din vânzarea unei mașini propriu-zise”.

Valorificarea acestui potențial depinde însă de depășirea obstacolelor de reglementare de pe mai multe piețe.

Tesla nu a obținut încă nicio aprobare pentru versiunea complet autonomă a FSD.

Compania lui Musk și Xpeng, susținută de Volkswagen, sunt într-o competiție acerbă pentru a obține aprobarea europeană pentru sistemele lor avansate de asistență la volan și de conducere autonomă.

Versiunea supravegheată a FSD a fost aprobată în Țările de Jos și în alte câteva țări europene, dar Tesla încearcă să obțină o aprobare la nivelul întregii UE, printr-un vot al statelor membre care a fost amânat pentru decembrie.

Xpeng lucrează cu autoritățile germane și țintește aprobarea UE pentru XNGP, rivalul său pentru FSD, după ce blocul comunitar va adopta reglementările privind sistemele avansate de asistență la volan și conducerea autonomă, așteptate la începutul anului viitor.

„Ne propunem să fim printre primii”, a declarat Zheng Yeqing, consilierul juridic general al Xpeng.

Pe măsură ce concurența se intensifică, o fuziune cu SpaceX i-ar putea oferi Tesla forța de foc necesară pentru a-i înfrunta pe rivalii chinezi, dar și marile companii de tehnologie, care au bugete mult mai mari pentru inteligența artificială.

Unirea celor două afaceri ar crea o companie integrată, care ar putea accelera cercetarea în domeniul materialelor, al inteligenței artificiale și al producției, reducând în același timp costurile și îmbunătățind accesul la componente critice, precum cipurile.

„Veți vedea rezultatele a ceea ce se întâmplă atunci când există o colaborare între cea mai bună companie auto din lume și cea mai bună companie de rachete din lume”, a declarat Musk la evenimentul de prezentare a Roadsterului zburător.

Lei Xing, fondatorul firmei chineze de consultanță AutoXing, spune că „viitorul mobilității și al vehiculelor va fi autonom, iar autonomia va beneficia, probabil, de tehnologia SpaceX”.

Evan Horetsky, fost director la Tesla și fondatorul firmei de dezvoltare a proiectelor industriale Atlas Partners, spune că dezvoltarea producătorilor chinezi de vehicule electrice este „fenomenală și se bazează pe lanțuri valorice de producție rapide și complete – dar nu subestimați niciodată echipa Tesla, care împinge mereu limitele tehnice, cel puțin în autonomie și robotică”.

Unul dintre cei mai mari 15 acționari ai Tesla a spus că susține fuziunea, argumentând că Tesla ar avea de câștigat de pe urma „tuturor inovațiilor legate de inteligența artificială care se întâmplă acum la SpaceX”.

Tranzacția ar putea crește semnificativ și controlul lui Musk asupra afacerilor. Potrivit lui Jed Dorsheimer, analist la William Blair, dacă va fi aprobată de acționari și de autorități, fuziunea i-ar putea permite lui Musk să controleze 50% sau mai mult din compania rezultată.

Unirea celor două companii ar putea însă multiplica riscurile existente.

„Cred că Elon Musk joacă un joc periculos”, spune Max Willson, observator al industriei și pasionat de Tesla. „SpaceX și Tesla au realizat lucruri extraordinare, dar combinarea afacerilor sale riscă să le lege viitorul de cele mai speculative pariuri ale lui”.

„Mă îngrijorează faptul că problemele din inteligența artificială s-ar putea extinde la nivelul întregului grup, punând în pericol afaceri altfel solide”, a adăugat el. „Succesul SpaceX ar trebui protejat, nu folosit pentru a finanța un set tot mai larg de ambiții”.

Indiferent dacă cele două companii vor fuziona sau nu, ambițiile tehnologice ale Tesla atrag deja atenția rivalilor tradiționali.

Roadsterul zburător „arată cu siguranță că, și în lumea auto, mai sunt multe de făcut”, a declarat directorul general al Ferrari, Benedetto Vigna, la o conferință recentă din industria auto, desfășurată la Milano.

Tesla provoacă deja schimbări mai ample în industrie. La fel ca firma lui Musk, chinezii de la Xpeng, sud-coreenii de la Hyundai și japonezii de la Toyota își extind afacerile din robotică, în timp ce General Motors și Ford, în SUA, caută noi venituri din afacerile cu sisteme de stocare a energiei.

Conducerea autonomă, în special, a devenit un câmp de luptă major pentru industria auto globală, pe măsură ce se înmulțesc vehiculele electrice cu autonomie și prețuri asemănătoare.

Tom Narayan, analist la RBC Capital Markets, spune că Tesla este „un caz clasic de inovator care schimbă regulile jocului, iar ceilalți îl urmează pentru că nu vor să rămână în urmă”.

Dintre producătorii auto tradiționali, General Motors l-a angajat anul trecut pe Sterling Anderson, fost director la Tesla, pentru a coordona dezvoltarea produselor constructorului din Detroit, cu misiunea de a crea o nouă generație de mașini personale complet autonome.

Alți producători europeni, precum BMW și Mercedes-Benz, au încheiat parteneriate cu companii de tehnologie precum Qualcomm și Nvidia pentru a introduce un sistem de asistență la volan de „Nivel 2 plus”, care cere ca șoferul să fie activ și să supravegheze permanent drumul.

„Marii producători auto de astăzi... încearcă să-și regândească complet strategia”, spune Igal Raichelgauz, directorul general al start-up-ului israelian de tehnologie pentru conducere autonomă Autobrains. El a adăugat că producătorii vor să treacă la un model bazat pe abonamente, cu o tehnologie mai avansată, care să nu mai ceară șoferului să fie atent la drum, pentru a genera noi venituri.

Directorul general al Volvo Cars, Håkan Samuelsson, a recunoscut că Tesla se află pe primul loc în tehnologia de conducere autonomă.

„Tesla conduce probabil dezvoltarea în Occident”, a declarat el pentru Financial Times, susținând totuși că Volvo rămâne ferm lider în software. „Împreună cu Nvidia, ne vom dezvolta mașinile astfel încât să fie automatizate din ușă în ușă, iar asta va veni foarte curând într-o mașină Volvo nouă”.