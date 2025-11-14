Un nou accesoriu de la Apple a devenit viral pe reţelele sociale. Oamenii îl aseamănă cu "o şosetă tăiată"

1 minut de citit Publicat la 11:29 14 Noi 2025 Modificat la 11:29 14 Noi 2025

Deși unele reacții au fost ironice, au existat și opinii mai nuanțate. Foto: Apple via CNN Newsource

Apple și-a construit reputația pe dispozitive de ultimă generație și design elegant, dar cel mai recent produs al companiei este, fără îndoială, mult mai puțin tehnologic. iPhone Pocket este o curea tricotată dezvoltată în colaborare cu designerul de modă Issey Miyake, "născută din ideea de a crea un buzunar suplimentar", a anunțat Apple într-un comunicat, scrie CNN.

Conceput pentru a se potrivi oricărui model de iPhone, Pocket a fost lansat vineri și va fi disponibil într-o gamă variată de culori.

"Apple și ISSEY MIYAKE împărtășesc o abordare a designului care celebrează măiestria, simplitatea și plăcerea estetică", a declarat Molly Anderson, vicepreședinte Apple pentru design industrial.

"Acest buzunar suplimentar ingenios întruchipează aceste principii și reprezintă o completare firească a produselor noastre. Silueta sa ușor de recunoscut oferă o modalitate frumoasă și nouă de a transporta iPhone-ul, AirPods-urile și obiectele preferate de zi cu zi", a adăugat ea.

Totuși, prețul ridicat al produsului, pe care Apple îl descrie drept o creație "inspirată de conceptul de «bucată de pânză»", a stârnit reacții negative: versiunea scurtă Pocket costă 149,95 dolari, iar cea lungă 229,95 dolari.

"230 de dolari pentru o șosetă tăiată. Fanii Apple cumpără orice, atâta timp cât vine de la Apple", a scris un utilizator pe X.

Alții au comparat accesoriul Pocket cu celebrul mankini verde neon purtat de personajul Borat, interpretat de Sacha Baron Cohen. Un alt utilizator de pe X a postat chiar o fotografie cu varianta verde lime a Pocket alături de o imagine cu Borat în costumul său emblematic.

Deși unele reacții au fost ironice, au existat și opinii mai nuanțate.

Analistul tehnologic MG Siegler a numit produsul "o șosetă incredibil de scumpă" în buletinul său informativ Spyglass de miercuri, înainte de a explica logica din spatele accesoriului.

Siegler a menționat că Miyake a fost unul dintre designerii preferați ai lui Steve Jobs.

"Cred că aspectul cel mai important – sau interesant – al acestui produs este tendința continuă de a transforma iPhone-ul într-un dispozitiv portabil", a scris el.

"Ceea ce a început cu brățări pentru alergători a devenit acum, pentru mulți oameni, o curea purtabilă zilnic", a adăugat Siegler, amintind de lansarea la începutul acestui an a brățării Apple iPhone Crossbody Strap, vândută la prețul de 59 de dolari.

"Este un alt accesoriu și o modalitate de a adăuga puțină culoare ținutei", a concluzionat el, referindu-se la noul produs al Apple.