Un robot umanoid cu AI, dezvoltat în China, a fost conectat, în premieră mondială, la un satelit de pe orbita joasă a Pământului

Un robot umanoid inteligent, dezvoltat în China, a fost conectat direct la un satelit de pe orbita joasă a Pământului, în cadrul unei demonstraţii de testare. Această reuşită le permite roboţilor să funcţioneze autonom în zone îndepărtate, fără a depinde de reţelele terestre, transmite marţi agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.

În cadrul demonstraţiei, realizată în timpul unui eveniment recent de promovare a industriei spaţiale comerciale, robotul Tien Kung, dezvoltat de Centrul de Inovare în Robotică Umanoidă din Beijing, sau X-Humanoid, a stabilit o legătură stabilă cu un satelit de internet de la GalaxySpace, realizând transmiterea sincronă a datelor vizuale captate de robot.

Potrivit X-Humanoid, aceasta este prima demonstraţie de acest gen din lume.

Acesta a fost, totodată, primul caz din China în care un robot umanoid s-a conectat simultan la un satelit aflat pe orbita joasă, la un smartphone fabricat în această ţară şi la un terminal de computer.

First time globally: Humanoid robot receives satellite signals and performs ground operations.??



Beijing Humanoid Robotics Innovation Center’s Tienkung humanoid robot picked up a document from a Weride's Robotaxi in the campus, sending every movement and frame of its view back… pic.twitter.com/qaB3GTFfJ2 — CyberRobo (@CyberRobooo) January 26, 2026

Conexiunea s-a menţinut în timp ce robotul a primit un document de la un vehicul fără pilot şi l-a livrat unui parc industrial aerospaţial recent construit într-o suburbie a Beijingului. Mişcările sale coordonate şi un flux video live la rezoluţie 720p din perspectiva sa au fost transmise în timp real către un centru de comandă prin satelit, fără niciun decalaj.

Internetul prin satelit poate elibera roboţii de dependenţa lor de reţelele celulare sau Wi-Fi. În locaţii precum regiunile montane sau insulele îndepărtate, ori în locurile în care se desfăşoară intervenţii în caz de dezastre, roboţii pot menţine astfel o comunicare online în timp real, oriunde există acoperire prin satelit.