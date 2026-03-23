WSJ: Mark Zuckerberg construiește un agent AI care să-l ajute în activitatea de şef al companiei Meta

Mark Zuckerberg, CEO-ul companiei Meta, își construiește un agent AI, care să-l ajute în activitatea de zi cu zi. Antrerenorul american își dorește ca toți cei din interiorul și din afara companiei sale să aibă în cele din urmă propriul agent de inteligență artificială. Astfel că a iniţiat trendul cu el însuşi. Șeful Meta folosește instrumentul pentru a obține informații mai rapid, compania amerivcană încercând să adopte inteligența artificială în tot ceea ce face, notează The Wall Street Journal.

Agentul, care este încă în curs de dezvoltare, îl ajută în prezent pe Zuckerberg să obțină informații mai rapid - de exemplu, prin preluarea răspunsurilor pentru el pe care în mod normal ar trebui să le obțină prin mai multe straturi de persoane, a declarat persoana familiarizată cu proiectul.

Ce aduce în plus un agent AI

Proiectul de agent al lui Zuckerberg reflectă o dorință în cadrul companiei cu 78.000 de angajați de a accelera ritmul de lucru, de a elimina straturile din structura organizațională și de a schimba sarcinile de lucru zilnice ale angajaților săi pentru a rămâne competitivă cu startup-urile bazate pe inteligență artificială, cu personal mult mai mic.

Compania consideră adoptarea inteligenței artificiale ca fiind esențială pentru succesul său viitor și experimentează cu modalități de a integra mai mult din aceasta în afacerea sa.

Zuckerberg a prezentat în avanpremieră unele dintre eforturile depuse în cadrul conferinței de presă privind rezultatele companiei din ianuarie.

„Investim în instrumente native de inteligență artificială, astfel încât angajații de la Meta să poată realiza mai multe. Îmbunătățim contribuitorii individuali și simplificăm echipele”, a spus el. „Dacă facem asta, cred că vom realiza mult mai multe și cred că va fi mult mai distractiv.”

Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială s-a răspândit rapid în rândul angajaților de la Meta, parțial pentru că este acum un factor în evaluările de performanță ale angajaților.

Forumul intern al Meta este plin de postări de la angajați care prezintă noi cazuri de utilizare a inteligenței artificiale pe care le-au descoperit și noi instrumente pe care le-au construit folosind inteligența artificială.

Unii au descris atmosfera ca amintind de primele zile ale companiei, când numele acesteia era încă Facebook. Angajații au început să utilizeze instrumente pentru agenți personali, cum ar fi My Claw, care au acces la jurnalele lor de chat și la fișierele de lucru și pot vorbi cu colegii sau cu agenții personali ai colegilor lor, în numele lor.

Second Brain câştigă teren

Un alt instrument de inteligență artificială numit Second Brain, care se situează undeva între un chatbot și un agent, câștigă teren și pe plan intern. Second Brain a fost construit de un angajat Meta pe baza lui Claude și poate indexa și interoga documente pentru proiecte, printre alte utilizări. În postarea internă în care îl anunța personalului, angajatul a spus că este „menit să fie ca un șef de cabinet de inteligență artificială”.

Există chiar și un grup pe forumul intern unde agenții personali ai angajaților vorbesc între ei, au spus unii dintre utilizatori.

Meta a achiziționat recent și Manus, un startup cu sediul în Singapore care creează agenți personali ce pot executa sarcini pentru utilizatorii săi și care utilizează instrumentul intern, au declarat unele dintre surse.

Meta a înființat recent o nouă organizație de inginerie aplicată a inteligenței artificiale, însărcinată cu utilizarea inteligenței artificiale pentru a accelera dezvoltarea modelelor lingvistice mari ale companiei. Aceste echipe vor avea o structură ultra-plată, cu până la 50 de contribuitori individuali care vor raporta unui singur manager.

„Concepem această organizație astfel încât să fie bazată pe inteligență artificială încă din prima zi”, a declarat Maher Saba, directorul executiv de la Meta, responsabil de noua organizație, într-o postare internă în care anunță noile echipe, care raportează șefului tehnic al companiei, Andrew Bosworth.

Angajații din întreaga companie au declarat că au fost încurajați să participe la întâlniri de tutoriale despre inteligența artificială de mai multe ori pe săptămână și să frecventeze hackathon-uri despre inteligența artificială și să își creeze propriile instrumente de inteligență artificială pentru a-și accelera munca.

Angajaţii se tem pentru job-urile lor

În timp ce un angajat a descris era actuală la Meta ca fiind distractivă, alții au spus că schimbarea rapidă și concentrarea intensă pe utilizarea inteligenței artificiale au alimentat anxietatea cu privire la potențiale concedieri.

Meta a concediat o parte din personalul său pentru prima dată în 2022, după ce aproape și-a dublat numărul de angajați, ajungând la un vârf de 87.314 în anii pandemiei de Covid. La acea vreme, Meta se confrunta cu o piață a publicității digitale în scădere și cu o scădere a prețului acțiunilor și a redus 11.000 de posturi.