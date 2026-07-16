A cumpărat cu cardul un Boeing 747, l-a dezmembrat în deșert și, din aripile avionului, și-a construit în Malibu o casă celebră astăzi

Casa 747 Wing House din Malibu a ajuns celebră. Sursa foto: David Hertz Architects/ Laura Doss, Carson Leh

O casă de lux din Malibu a devenit una dintre cele mai spectaculoase locuințe din lume după ce proprietara ei, Francie Rehwald, a cumpărat un avion Boeing 747 dezafectat și l-a transformat în elementul principal al construcției.

Fosta proprietară a unei reprezentanțe Mercedes-Benz a plătit aproximativ 30.000 de dolari pentru aeronava istorică, iar achiziția a făcut-o chiar cu cardul de credit, pentru a acumula mile aeriene.

Avionul cumpărat nu era unul oarecare. Era al 28-lea Boeing 747 construit vreodată, livrat companiei Trans World Airlines (TWA) în 1970.

După ce a zburat timp de peste două decenii, aeronava a fost retrasă din serviciu și a ajuns în deșertul din California, unde a început transformarea sa spectaculoasă.

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Avionul a fost tăiat în bucăți în deșertul Victorville, iar secțiuni din aripi au fost transportate cu un elicopter în Malibu

Arhitectul David Hertz a avut ideea de a folosi aripile reale ale avionului drept acoperiș al casei, impresionat de rezistența și dimensiunile acestora. O singură aripă putea acoperi aproximativ 232 de metri pătrați, oferind exact aspectul plutitor pe care și-l dorea proprietara.

Pentru ca proiectul să fie posibil, avionul a fost dezmembrat în deșertul Victorville. Patru muncitori au tăiat fuselajul și au secționat aripile uriașe, iar componentele au fost transportate peste 160 de kilometri până aproape de Malibu, cu camioane speciale, escorte ale poliției și închideri temporare ale autostrăzilor.

Ultima etapă a fost și cea mai spectaculoasă. Drumurile înguste din canion nu permiteau accesul vehiculelor de mare tonaj, astfel că secțiunile aripilor au fost ridicate de un elicopter militar greu Chinook și transportate prin aer până pe dealul unde urma să fie construită locuința.

Fiecare piesă cântărea aproximativ 4,5 tone, iar arhitectul a povestit că, dacă vântul ar fi destabilizat încărcătura, pilotul ar fi fost nevoit să o lase să cadă.

Întregul proiect a fost extrem de complicat. Obținerea autorizațiilor a durat doi ani și a implicat 17 instituții guvernamentale, inclusiv Homeland Security, iar costul elicopterului folosit pentru transport era estimat între 8.000 și 18.000 de dolari pe oră.

747 Wing House a ajuns celebră

Rezultatul este celebra 747 Wing House, ridicată pe un teren de 22 de hectare din Malibu, cu vedere spre Oceanul Pacific.

Aripile avionului formează acoperișurile spectaculoase ale locuinței, iar structura păstrează numeroase detalii originale ale aeronavei: panourile din aluminiu cu nituri vizibile, îmbinările industriale și chiar o secțiune din fuselaj cu ferestrele originale ale pasagerilor.

Mai mult, un capac de motor a fost transformat într-o fântână decorativă și într-un șemineu exterior, iar una dintre aripi este conectată direct la dormitorul proprietarei, care poate ieși pe ea ca și cum ar face „wing walking” (n.r. spectacol aviatic extrem, în care o persoană face acrobații prinsă cu un ham de aripa unui avion aflat în zbor), deasupra dealurilor din Malibu.

Planurile inițiale erau și mai ambițioase. Botul avionului trebuia să devină un pavilion de meditație înalt de aproape 14 metri, o parte din fuselaj urma să acopere un atelier de artă, cala de marfă trebuia transformată într-un hambar, iar salonul de la clasa întâi într-o casă pentru oaspeți.

Aceste idei nu au mai fost realizate, însă locuința finală a devenit una dintre cele mai cunoscute și spectaculoase exemple din lume de reciclare creativă a unui avion comercial.