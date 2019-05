A scris pe o foaie ”am plecat pentru totdeauna” și s-a ascuns sub pat să vadă cum reacționează soțul. El a citit biletul și ce a urmat… Furioasa, soția a ieșit de sub pat și a rămas fără cuvinte în fața mesajului bărbatului

Această poveste este o lecție de viață pentru toate femeile care își doresc să afle într-o maniera mai controversată dacă partenerul de viață le înșală sau nu.

Sa vada reactia sotului, o doamna a scris pe o foaie ,”am plecat pentru totdeauna “si dupa se acunde sub pat asteptand sa soseasca barbatul. Ajuns acasa sotul intra in camera respectiva, citeste biletul dupa care scrie ceva si incepe sa cante foarte bucuros.

Dupa aproximativ un minut suna pe cineva si ii spune, iubire in sfarsit sunt singur, nebuna a plecat, in 10 minute sunt la tine. Sotul se urca in masina si pleaca. Furioasa sotia iese de sub pat si.... vede pe usa camerei o foaie lipita pe care era scris :

- Ti-am vazut picioarele

Am plecat sa cumpar paine

In loc sa faci pe maimuta mai bine incalzesti ciorba!