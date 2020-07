Acestea sunt cele mai sănătoase măsline de pe piață! Consumă-le pentru o viață mai bună

Grăsimile sănătoase din măsline sunt extrase pentru a produce ulei de măsline, una dintre componentele cheie ale dietei mediteraneene incredibil de sănătoase. Măslinele sunt adesea savurate în salate și sandvișuri.

Unele măsline imature sunt verzi și devin negre atunci când se coac. Altele rămân verzi chiar și atunci când sunt coapte complet. În regiunea mediteraneană, 90% dintre măsline sunt utilizate pentru a face ulei de măsline, scrie healthline.com.

Informațiile nutriționale pentru 100 de grame de măsline coapte :

Calorii: 115

Apă: 80%

Proteine: 0,8 grame

Zahăr: 0 grame

Fibră: 3,2 grame

Grăsime: 10,7 grame.

Care sunt cele mai sănătoase măsline

Foto: Pixabay.com

Kalamata – originare din Grecia, sunt măsline negre culese doar la maturitate şi conservate în apă cu sare, având o aromă puternică. Acestea sunt considerate cele mai bune măsline. Măslinele Kalamata au o culoare violet-închis. Deși pot fi utilizate pentru producția de ulei, sunt consumate de obicei ca atare.

La fel ca majoritatea măslinelor, sunt în mod natural amare, motiv pentru care sunt de obicei procesate înainte de consum. Practica de procesare în stil grecesc plasează măslinele direct în saramură sau apă sărată, unde sunt fermentate, îmbunătățind astfel gustul.

Măslinele sunt o sursă bună de mai multe vitamine și minerale, dintre care unele sunt adăugate în timpul procesării.

Măslinele, un miracol pentru sănătate. Sursă de vitamine și minerale

Vitamina E. Alimentele vegetale bogate în grăsimi conțin, de obicei, cantități mari de acest puternic antioxidant.

Fier. Măslinele negre sunt o bună sursă de fier, ceea ce este important pentru celulele roșii din sânge.

Cupru. Acest mineral esențial lipsește adesea din dieta tipică occidentală. Deficiența de cupru vă poate crește riscul de boli de inimă.

Calciu. Cel mai abundent mineral din corpul tău, calciul, este esențial pentru funcționarea oaselor, mușchilor și nervilor.

Sodiu. Majoritatea măslinelor conțin cantități mari de sodiu, deoarece sunt ambalate în saramură sau apă sărată.

"Prezenţa azotului şi fosforului oferă măslinelor proprietăţi anticanceroase. În plus, s-a constatat că măslinele cresc cu 12% capacitatea de refacere a sistemului nervos. Măslinele şi uleiul de măsline sunt bogate în acizi graşi mononesaturaţi tip Omega 9 şi în vitaminele A şi E. Consumul regulat de măsline (câte 5-10 pe zi, negre sau verzi) aduce mari beneficii sănătaţii: previne afecţiunile cardiovasculare, împiedică formarea ateroamelor şi creşterea nivelului colesterolului, protejează celula nervoasă şi previne inflamaţiile", spune Livia Nena, biolog, nutriţionist, pentru adevarul.ro.

Măsline de diferite culori sau doar coapte diferit?

Mihaela Bilic a scris pe pagina sa de Facebook că a trăit multă vreme cu impresia că există câte o specie diferită de arbori pentru fiecare culoare de măslină.

”Ei bine, nu mică mi-a fost mirarea când am aflat că măslinul e unul singur și culoarea verde, maronie sau neagră a măslinelor e determinată doar de gradul de coacere al acestora. Cu alte cuvinte măslinele verzi sunt necoapte iar cele negre extra-coapte.

Din punct de vedere nutritiv există diferențe între ele, cu cât sunt mai negre/coapte, cu atât sunt mai bogate în grăsimi. Cele verzi, ca orice fruct crud, sunt amare, gust de care e responsabilă o substanță numită oleuropeină. Pentru a putea fi mâncate, măslinele verzi trebuie tratate: se țin timp de 8-72 ore într-o soluție alcalină de hidroxid de sodiu care neutralizează oleuropeina. Apoi, indiferent dacă sunt verzi sau negre, măslinele se pun în saramură (sarea are rol de conservant) sau în ulei pentru a putea fi păstrate timp îndelungat”.

Adevărul despre măslinele cu gust amar

”Dacă măslina verde are gust amar considerați că e normal și bucurați-vă, oleuropeina are proprietăți antioxidante, anti-inflamatorii, antimicrobiene și anticanceroase. In schimb măslinele negre conțin de 3-4 ori mai mulți compuși fenolici (hidroxityrosol) deci au efect antioxidant mai puternic decât cele verzi. Și când spun antioxidant înseamnă neutralizarea radicalilor liberi responsabili de boli și îmbătrânire.

Iar ca mic secret, consumați măslinele ca atare, indiferent de culoare, sunt mai bogate în antioxidanți și mai sărace în calorii față de ulei”, a transmis Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.