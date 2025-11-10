Actriţa Shay Mitchell a lansat o gamă de produse cosmetice pentru copiii în vârstă de 3 ani și a stârnit controverse

1 minut de citit Publicat la 13:32 10 Noi 2025 Modificat la 13:36 10 Noi 2025

Actrița Shay Mitchell, cunoscută din serialul de succes Pretty Little Liars, a ajuns în mijlocul unei polemici după ce a lansat săptămâna trecută o gamă de măşti de înfrumuseţare pentru copiii în vârstă de peste 3 ani.

Este vorba despre produse cosmetice pentru copii cu vârsta de peste 3 ani prezentate ca măști faciale hidratante și calmante care, conform producătorilor sunt o combinație perfectă între îngrijirea pielii și distracție. În plus, susţin producătorii, sunt create special pentru pielea copiilor. Inspirate de produsele cosmetice coreene, măştile sunt descrise ca fiind create special pentru copii, cu scopul de a „inspira curiozitatea și încrederea, susținând în același timp obiceiurile sănătoase de la o vârstă fragedă”, relatează Il Messaggero.

Noua linie de cosmetice a fost lansată sătămâna trecută, iar printre produse se numără măști faciale din bumbac 100% pur, care conțin vitamina C și prezintă teme cu animale, iar preţul de vânzare este de 5,99 USD fiecare. Măștile hidratante din hidrogel, îmbogățite cu vitamina B12, sunt disponibile și la prețul de 6,99 USD.

Shay Mitchell însăși, specificând că acestea nu sunt „produse de înfrumusețare”, a spus că a conceput această gamă gândindu-se la modul în care fiicele ei o imitau atunci când își îngrijea pielea.

Dar anunțul noului brand a stârnit foarte multe reacții şi controverse pe rețelele sociale. „Ce fel de mesaj transmitem fetelor de patru ani? Că au nevoie de îngrijire a pielii?”, a scris un utilizator indignat. „Lăsați copiii să fie copii, nu mici consumatori”, a adăugat un altul. Actrița, însă, nu a răspuns la aceste comentarii.