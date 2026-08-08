Adevărul despre capacele colorate ale sticlelor de apă. Ce înseamnă, de fapt, negru, albastru, verde și alb

1 minut de citit Publicat la 08:00 08 Aug 2026 Modificat la 08:20 08 Aug 2026

Există producători care aleg să diferențieze anumite produse prin culoarea capacului, însă aceste sisteme sunt proprii fiecărei mărci. Foto: Getty Images

Pe rețelele sociale circulă de mai mult timp o teorie potrivit căreia culoarea capacului unei sticle de apă ar indica tipul de apă din interior. Potrivit acesteia, capacele albastre ar însemna apă de izvor, cele negre apă alcalină, cele verzi apă aromatizată, iar cele albe apă „procesată”.

În realitate, afirmația este falsă.

Potrivit unei verificări realizate de Snopes, nu există nicio regulă oficială care să oblige producătorii să folosească un anumit cod de culori pentru capacele sticlelor de apă.

Nu există un standard oficial

În Statele Unite, apa îmbuteliată este reglementată de Food and Drug Administration (FDA) și Environmental Protection Agency (EPA). Analiza legislației și a ghidurilor celor două instituții arată însă că niciuna nu impune folosirea unor culori specifice pentru capacele sticlelor, în funcție de tipul apei.

Cu alte cuvinte, fiecare producător își poate alege singur designul și culoarea capacului.

De ce pare că teoria este adevărată

Confuzia apare deoarece unele mărci folosesc culori care coincid întâmplător cu teoria virală. De exemplu, unele ape alcaline au într-adevăr capace negre. Totuși, există numeroase excepții.

Teoria nu explică nici de ce unele sticle au capace sport sau de ce apa vândută la doză nu respectă deloc presupusul cod de culori.

Unele companii folosesc propriul sistem

Există producători care aleg să diferențieze anumite produse prin culoarea capacului, însă aceste sisteme sunt proprii fiecărei mărci și nu reprezintă un standard internațional.

De exemplu, compania italiană San Benedetto folosește capace albastre pentru apa carbogazoasă și capace roșii pentru apa plată, pentru a le diferenția mai ușor.

Acest sistem este valabil doar pentru produsele companiei și nu are legătură cu ceilalți producători.

Concluzie

Jurnaliștii de la Snopes au verificat inclusiv sticle de apă din mai multe magazine și au observat că, deși unele capace par să respecte presupusele reguli, multe altele le contrazic complet.

Majoritatea sticlelor aveau capace albe, indiferent dacă apa era de izvor, purificată sau aromatizată. În plus, multe produse similare foloseau culori diferite.

Concluzia este că nu există un cod universal al culorilor pentru capacele sticlelor de apă, iar asemănările observate la anumite mărci sunt simple coincidențe, nu dovada existenței unui sistem aplicat de întreaga industrie.