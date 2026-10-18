Ai rămas cu monede euro după vacanță? Verifică-le pe cele de 2 euro. Unele pot valora de 1.550 de ori mai mult

Una dintre cele mai cunoscute monede rare este cea comemorativă de 2 euro emisă de Monaco în 2007. Foto: Getty Images

România nu folosește încă moneda euro, dar mulți români au prin portofele, sertare sau cutii monede rămase după vacanțe și călătorii în străinătate. Iar unele dintre piesele de 2 euro merită verificate mai atent: pentru colecționari, anumite ediții rare sau monede cu greșeli de fabricație pot valora mult mai mult decât suma înscrisă pe ele.

Nu orice monedă cu un desen diferit este însă valoroasă. Contează țara care a emis-o, anul, tirajul și, uneori, eventualele erori apărute la batere.

Moneda cu Grace Kelly poate ajunge la peste 3.000 de euro

Una dintre cele mai cunoscute monede rare este cea comemorativă de 2 euro emisă de Monaco în 2007, la 25 de ani de la moartea prințesei Grace de Monaco, fosta actriță Grace Kelly.

Potrivit Băncii Centrale Europene, au fost produse doar 20.001 de exemplare.

Moneda poate fi recunoscută după portretul prințesei, inscripția „MONACO” și anul 2007. În partea dreaptă apare și numele artistului, „R.B. BARON”.

Specialiștii estimează că un astfel de exemplar poate valora în jur de 3.100 de euro.

Șansele să găsești însă una printre monedele rămase de la o vacanță sunt foarte mici. Piesa nu a fost pusă în circulație în mod obișnuit, ci a fost vândută direct colecționarilor.

Din punct de vedere legal, ea poate fi folosită ca orice altă monedă de 2 euro, dar este puțin probabil ca cineva care știe ce are în mână să plătească cu ea.

Și greșelile de fabricație pot face o monedă valoroasă

Mai realist este să dai peste o monedă care a ieșit din fabrică având o eroare. Una dintre cele mai cunoscute este așa-numita eroare „ou prăjit”. La monedele de 1 și 2 euro, partea interioară și inelul exterior au culori diferite. Dacă cele două părți nu sunt așezate corect în timpul fabricației, metalul din centru poate ajunge parțial în inelul exterior, iar forma rezultată seamănă cu un ou prăjit.

Pot avea valoare și monedele ale căror două fețe sunt rotite una față de cealaltă sau cele care au fost bătute pe un suport metalic destinat altei monede.

Potrivit Wirtschaftswoche, erorile de tip „ou prăjit” pot ajunge la aproximativ 100 de euro, cele cu fețele rotite la aproximativ 200 de euro, iar anumite monede bătute pe suporturi greșite pot valora până la 650 de euro.

O monedă de 2 euro evaluată la 1.200 de euro

Un exemplu interesant este moneda comemorativă germană de 2 euro „Saxonia-Anhalt”, emisă în 2021. Un exemplar a fost bătut din greșeală pe un suport destinat unei monede de 1 euro. Din această cauză, culorile sunt inversate față de o piesă normală de 2 euro: inelul exterior este auriu, iar centrul argintiu.

Și greutatea este diferită: moneda are 7,50 grame, față de 8,50 grame cât cântărește în mod normal o piesă de 2 euro.

Dealerul de monede Münzen Müller estimează valoarea unui exemplar similar la aproximativ 1.200 de euro.

Ai o monedă grecească de 2 euro cu litera „S”?

Pe internet circulă și multe anunțuri în care monede obișnuite sunt prezentate drept rarități. Un caz cunoscut este cel al monedelor grecești de 2 euro care au un „S” mic într-una dintre stele.

Litera nu indică însă o eroare de fabricație. „S” vine de la „Suomi”, numele Finlandei în limba finlandeză, țara unde a fost produsă o parte dintre monedele grecești.

Potrivit specialiștilor, există aproximativ 70 de milioane de astfel de exemplare, așa că simpla prezență a literei „S” nu transformă moneda într-una valoroasă.

Ce să faci dacă găsești o monedă care pare rară

Dacă ai prin casă monede euro rămase din concedii sau călătorii, merită să verifici mai întâi țara emitentă, anul și desenul de pe monedă.

Banca Centrală Europeană are o evidență a emisiunilor comemorative oficiale de 2 euro. Dacă o piesă pare neobișnuită sau are o posibilă eroare de fabricație, cel mai sigur este să fie evaluată de un comerciant specializat în monede sau de o casă de licitații.

Și există o regulă importantă: nu o curăța și nu o lustrui. Chiar dacă pare murdară, frecarea poate produce zgârieturi foarte fine și poate îndepărta luciul original, iar asta îi poate reduce valoarea pentru colecționari.