O furtună geomagnetică ar putea lovi scutul Pământului în această seară. Unde a apărut deja aurora boreală

1 minut de citit Publicat la 23:01 10 Oct 2026 Modificat la 23:04 10 Oct 2026

Pământul se pregătește pentru o furtună solară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Centrul de Prognoză a Vremii Spațiale din SUA (SWPC) a emis o alertă de nivel G3, specifică unei furtuni geomagnetice moderate, pentru data de 11 octombrie 2026. Aurora boreală este vizibilă în acest moment în vestul, nordul și centrul Europei, scrie Space Weather Prediction Center.

Pământul se pregătește pentru o furtună solară pe 11 octombrie, după ce două erupții solare au trimis nori de particule încărcate electric spre planeta noastră. Potrivit sursei citate, aurora boreală este vizibilă în acest moment în vestul, nordul și centrul Europei.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) a emis o avertizare pentru o furtună geomagnetică moderată, de nivel G3. Fenomenul ar putea afecta unii sateliți, comunicațiile radio și sistemele de navigație, scrie India Today.

Strong G3 geomagnetic storm (Kp7) Threshold Reached: 17:58 UTC Follow live on https://t.co/Zkq26B89Y7 https://t.co/TzZ8H3H1ZW — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) October 10, 2026

Efectele exacte vor depinde însă de modul în care materialul solar interacționează cu câmpul magnetic al Pământului.

Ce este o furtună solară

O furtună solară apare atunci când activitatea solară propulsează energie și materie în spațiu.

Unul dintre principalii factori declanșatori este o erupție de masă coronală, adică un nor uriaș de particule încărcate electric și materie magnetică eliberate de Soare.

În ultimele zile, Soarele a generat mai multe furtuni solare, iar NOAA se așteaptă la furtuni geomagnetice de intensitate minoră până la moderată (G1-G2), existând posibilitatea ca intensitatea să crească.

Când un astfel de nor ajunge la Pământ, acesta poate perturba câmpul magnetic al planetei și poate declanșa o furtună geomagnetică.

Erupţiile solare sunt clasificate folosind o scară cu categoriile A, B, C, M şi X - aceasta din urmă fiind cea mai puternică categorie. Fiecare treaptă reprezintă o creştere de zece ori a producţiei de energie.