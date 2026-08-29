AMS, DXB sau CDG. Ce sunt codurile de aeroport, cum sunt alese și la ce sunt folosite

2 minute de citit Publicat la 23:00 29 Aug 2026 Modificat la 23:00 29 Aug 2026

Un cod de aeroport este un identificator unic format din trei litere, asociat unui anumit aeroport din lume. FOTO: Getty Images

LAX, JFK, DXB sau CDG sunt coduri pe care milioane de pasageri le văd pe biletele de avion și pe etichetele bagajelor. Euronews a explicat cum sunt alese aceste combinații de trei litere și de ce unele coduri nu au nicio legătură evidentă cu numele orașului.

Un cod de aeroport este un identificator unic format din trei litere, asociat unui anumit aeroport din lume.

Codurile sunt atribuite de Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA), iar în Directorul de Codificare a Companiilor Aeriene al IATA există aproximativ 11.300 de astfel de coduri. Acestea nu sunt folosite doar pentru aeroporturi, ci pot identifica și heliporturi, gări sau stații de autobuz.

Introduse în anii 1930, codurile aeroporturilor aveau inițial doar două litere. În anii 1940 au devenit formate din trei litere, pe măsură ce numărul aeroporturilor a crescut.

"Aceste coduri universale sunt esențiale pentru funcționarea industriei aviatice și a turismului, asigurând că sistemele folosite pentru rezervări, programarea zborurilor, emiterea biletelor, documentele pentru transportul mărfurilor și alte operațiuni folosesc aceeași limbă", precizează IATA pe site-ul său.

Cum sunt alese codurile aeroporturilor?

În fiecare an sunt atribuite aproximativ 40 - 50 de coduri noi.

Regula obișnuită este folosirea primelor trei litere ale numelui localității. Dacă această combinație este deja folosită, aeroportul trebuie să aleagă o combinație disponibilă, care începe, de preferat, cu prima literă a numelui localității.

De exemplu, Aeroportul Schiphol din Amsterdam are codul IATA AMS, Aeroportul Internațional Frankfurt are codul FRA, iar Aeroportul din Dublin are codul DUB. Aeroportul Internațional Dubai are codul DXB, deoarece combinația DUB era deja atribuită.

În cazul Dubaiului, alegerea s-a dovedit avantajoasă, deoarece aeroportul este cunoscut frecvent chiar prin codul său, la fel ca JFK în New York sau LAX în Los Angeles.

Unele coduri provin însă direct din numele aeroportului. Este cazul Aeroportului Paris Charles de Gaulle, al cărui cod este CDG, sau al Aeroportului Stockholm Arlanda, care are codul ARN.

Excepții de la regulă

Există și excepții importante. În Canada, de exemplu, codurile majorității aeroporturilor importante încep cu litera Y.

Acest lucru se explică prin sistemul folosit în momentul stabilirii codurilor formate din trei litere. Autoritățile au decis să folosească vechile coduri din două litere și să adauge litera Y în față în cazul zonelor care aveau o stație meteorologică.

Așa au apărut coduri precum YOW pentru Ottawa și YVR pentru Vancouver.

De ce se schimbă codurile aeroporturilor

IATA precizează că aceste coduri "sunt considerate permanente și nu sunt schimbate aproape niciodată". Cu toate acestea, în ultimele 12 luni au fost făcute aproximativ 750 de modificări.

Printre aeroporturile al căror cod s-a schimbat se numără Aeroportul Internațional Don Mueang. Acesta a fost cunoscut inițial drept Aeroportul Internațional Bangkok și avea codul BKK. În prezent, codul său este DMK.

Aeroportul Suvarnabhumi, cel mai aglomerat aeroport care deservește capitala Thailandei și care a fost deschis în 2006, a preluat codul BKK.

Și Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York a avut inițial un alt cod. Aeroportul era cunoscut drept Idlewild Airport și avea codul IDL. Acesta a devenit JFK în 1963, după ce aeroportul a fost redenumit în memoria fostului președinte american.

Lista completă a codurilor aeroporturilor din întreaga lume poate fi consultată pe site-ul IATA.