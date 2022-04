Andreea Bălan, de urgență la spital: ”Am avut nevoie de cusături! Va rămâne mereu întipărită pe fața mea!”

”Ieri a fost o zi memorabilă care va rămâne întipărită un pic pe fața mea (la propriu).

La 3 minute după ce am făcut această poză veselă, am pupat bordura (la propriu).

Că de, am crezut că pe role e la fel ca pe gheață, dar am aflat că e mai greu și căzăturile sunt și mai urâte (rămâi lipit de asfalt, nu aluneci).

Am avut nevoie de cusături în urgență, iar doctorul Zamfirescu mi-a cusut buza de sus și îi mulțumesc muuult pentru promptitudine.

Oftica mare e că am căzut așa simplu în fața casei după 3 luni în care am făcut acrobații și nebunii pe gheață la Dancing on Ice România.

În concluzie, câteodată nu sunt chiar wonderwoman, mai și cad (la propriu și la figurat), dar mă ridic și merg la doctor, sau îmi sun grupul de suport (psihic) și îmi revin instant, îmi iau pelerina și zbor iar.

Noroc că am filmări la ”Te cunosc de undeva” săptămâna viitoare și pană atunci îmi trece. V-am povestit pățania că mi se pare funny.

Stay safe & take care when skateing. Love you all!

PS. Ella și Clara merg mai bine ca mine pe role, ele nu cad ca mine”, a scris Andreea Bălan pe o rețea socială.