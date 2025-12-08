Antena 3 CNN a fost cea mai urmărită televiziune de știri la alegerile locale de duminică. FOTO captură video Antena 3 CNN

Alegerile locale de duminică au confirmat statutul Antena 3 CNN drept cea mai urmărită televiziune de știri din România la evenimentele importante. Postul nostru de televiziune a fost, la momentul anunțării rezultatelor, dar și de-a lungul serii, liderul clasamentului canalelor de știri, la nivelul întregii țări.

Testul electoral din Capitală nu a fost urmărit doar de bucureșteni. Românii în toată țară au fost atenți la modul în care se desfășoară alegerile de primar general din Capitală iar cei mai mulți dintre ei au ales pentru asta Antena 3 CNN.

Astfel, pe orice target național, urban, premium comercial Antena 3 CNN s-a situat la momentul adevărului, dezvăluirea rezultatelor de exit poll în poziția de lider de piață.

Diferența cea mai mare s-a înregistrat chiar la nivelul Bucureștiului unde, postul nostru a fost lider incontestabil cu 13,4 puncte de share, la distanță de principalii competitori care nu au depășit media de 8 puncte de share.



În prime time, Antena 3 CNN a fost sursă principala de date și analize a României pe oricare target analizat. La nivel urban sau comercial dar și al publicului cu studii superioare postul nostru a obținut cote de piață remarcabile, superioare concurenților, la toate momentele importante ale serii: afișarea rezultatelor de exit poll, primele analize, primele rezultate ale numărătorii oficiale de după închiderea urnelor.



Momentul decisiv al serii a fost primul interviu dat de noul primar general Ciprian Ciucu. S-a întâmplat la Antena 3 CNN în ediția specială moderată de Mihai Gâdea intervalul respectiv fiind și cel mai urmărit al serii.



Astfel, ora 22.00și până la aproape ora 23, postul nostru a fost cel mai urmărit canal de știri atât din București dar și din România. Pe targeturile național urbane am înregistrat 11.8 puncte de share, aproape dublu față de principalul competitor, în timp ce pe targetul premium Antena 3 CNN a înregistrat o cota de piață de 7,1.



De altfel, datele de audiență spun că pe intervalul respectiv, interviul cu primarul general ales Ciprian Ciucu și care a coincis și cu publicarea primelor date oficiale ale numărătorii voturilor, Antena 3 CNN a fost postul cu postul cu cei mai mulți telespectatori unici la nivel național.