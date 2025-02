Apariție extrem de rară într-o pădure din Polonia. Doi lupi negri au fost filmați traversând un pârâu

Doi lupi negri rari au fost surprinși în imagini de camerele de supraveghere în timp ce traversau un pârâu într-o pădure poloneză, a anunțat duminică o organizație de conservare a mediului, scrie CNN.

Prezența neobișnuită, surprinsă anul trecut cu o cameră video instalată de coordonatorul proiectului SAVE Wildlife Conservation Fund Polonia, Joanna Toczydłowska, a determinat organizația să facă cercetări în speranța că va afla mai multe despre genetica lupilor negri.

„Este ceva nou și neobișnuit”, a declarat Toczydłowska pentru The Associated Press.

Toczydłowska a plasat inițial camera pentru a studia castorii. Când a observat că înregistrează lupi, a ținut camera acolo și a strâns filmările cu lupul negru acum câteva săptămâni.

Într-un clip, un lup negru și un lup cenușiu au traversat încet un pârâu în pădure, și au sărit apoi pe mal. Un al doilea clip, realizat în toamna anului trecut, înregistrează doi lupi negri și un lup cenușiu care traversează același pârâu.

