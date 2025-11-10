Antena 3 CNN Life Așa arată cea mai scumpă pungă de plastic de unică folosință din lume, vândută acum cu 18.200 de euro la Paris. Cum se explică prețul

Mia Lungu
10 Noi 2025
punga plastic unica folosinta vanduta valore record licitatie paris maison margiela noiembrie 2025
Pungă de plastic de unică folosință vândută cu 18.200 euro la o licitație. Sursa foto: Hepta/ Kerry Taylor/ Chez Maurice

O pungă de plastic a stabilit un record mondial, fiind vândută pentru 18.200 de euro. Punga de unică folosință a fost vândută la o licitație de modă din Paris, organizată de două case de licitații — Kerry Taylor Auctions din Londra și Chez Maurice — pe 6 noiembrie.

Punga a fost adaptată de designerul și artistul belgian Martin Margiela. Aceasta a fost concepută inițial pentru a fi purtată ca top în prezentarea colecției de primăvară-vară 1990 a lui Margiela.

Experții au declarat că, prin transformarea unei pungi de unică folosință într-un articol vestimentar, Margiela a înfășurat literalmente corpul în rămășițele consumerismului, ironizând astfel etalarea ostentativă a brandurilor de lux din acea perioadă.

Așa arată cea mai scumpă pungă de plastic de unică folosință din lume, vândută acum cu 18.200 de euro la Paris. Cum se explică prețul 1022124
› Vezi galeria foto ‹

Partea de jos a pungii, provenită de la lanțul francez de retail Monoprix, a fost tăiată, transformând mânerele în bretele, iar piesa a fost purtată pe dos. 

Se aștepta ca piesa să fie vândută cu până la 6.000 de euro, dar prețul final a fost de peste trei ori mai mare. Un alt exemplar al topului din pungă de plastic se află în colecția Muzeului Metropolitan de Artă din New York.

Recordul anterior pentru o astfel de piesă fusese de 13.750 de euro, stabilit în 2019.

Etichete: plastic moda fashion designer imbracaminte licitatie paris record mondial

