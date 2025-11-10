Așa arată cea mai scumpă pungă de plastic de unică folosință din lume, vândută acum cu 18.200 de euro la Paris. Cum se explică prețul

1 minut de citit Publicat la 10:40 10 Noi 2025 Modificat la 10:40 10 Noi 2025

Pungă de plastic de unică folosință vândută cu 18.200 euro la o licitație. Sursa foto: Hepta/ Kerry Taylor/ Chez Maurice

O pungă de plastic a stabilit un record mondial, fiind vândută pentru 18.200 de euro. Punga de unică folosință a fost vândută la o licitație de modă din Paris, organizată de două case de licitații — Kerry Taylor Auctions din Londra și Chez Maurice — pe 6 noiembrie.

Punga a fost adaptată de designerul și artistul belgian Martin Margiela. Aceasta a fost concepută inițial pentru a fi purtată ca top în prezentarea colecției de primăvară-vară 1990 a lui Margiela.

Experții au declarat că, prin transformarea unei pungi de unică folosință într-un articol vestimentar, Margiela a înfășurat literalmente corpul în rămășițele consumerismului, ironizând astfel etalarea ostentativă a brandurilor de lux din acea perioadă.

Partea de jos a pungii, provenită de la lanțul francez de retail Monoprix, a fost tăiată, transformând mânerele în bretele, iar piesa a fost purtată pe dos.

Se aștepta ca piesa să fie vândută cu până la 6.000 de euro, dar prețul final a fost de peste trei ori mai mare. Un alt exemplar al topului din pungă de plastic se află în colecția Muzeului Metropolitan de Artă din New York.

Recordul anterior pentru o astfel de piesă fusese de 13.750 de euro, stabilit în 2019.