Așa arăta fabrica Nivea din Brașov, în 1954: Imagini de arhivă și istoria fascinantă a cunoscutului laborator de creme din România

Imagine de arhivă cu fabrica Nivea din Brașov în 1954. Sursa foto: Agerpres Foto

Fabrica NIVEA de la Braşov reprezintă un exemplu de transformare industrială: de la iniţiativă interbelică (laborator cosmetic) la întreprindere socială în epoca comunistă, până la privatizare şi schimbare în economie de piaţă după 1990. Imagini de arhivă din anul 1954 ilustrează momentul în care fabrica era în plină activitate sub regimul „întreprinderii de stat”, parte a industriei de profil din oraş.

Produsele fabricate la Braşov au făcut parte din viaţa cotidiană a populaţiei: cremele, săpunurile, paste de dinţi marca NIVEA erau prezente în gospodării, iar fabrica reprezenta o sursă de locuri de muncă pentru oraş.

Fabrica Nivea din Brașov în anii 1950

La Braşov, industria cosmetică are rădăcini care datează din prima jumătate a secolului XX. Societatea germană Beiersdorf & Co. – producătoarea brandului NIVEA – și-a înregistrat atunci prezenţa în România interbelică, printr-o filială sau printr-o serie de fabrici ce produceau paste de dinţi şi produse de igienă.

În iulie 1950, vechile fabrici „Chlorodont” (una de pastă de dinţi) şi „Beiersdorf” din Braşov au fost comasate pentru a forma întreprinderea „Nivea”. Fabricile au folosit materii prime importate în mare parte din Germania.

În anul 1954 unitatea este deja funcţională în sistemul industrial al statului socialist, sub denumirea de „NIVEA”, şi producea o gamă extinsă de produse cosmetice – creme, paste de dinţi, săpunuri etc.

La acea dată, fabrica beneficia de infrastructura industrială a zonei Braşovului, un oraş cu puternic caracter industrial, ceea ce facilita aprovizionarea cu utilaj, utilaje importate, forţă de muncă calificată şi logistică.

Produsele şi activitatea fabricii Nivea

Conform Enciclopediei României, fabrica producea în perioada postbelică:

creme pentru piele şi bărbierit, deodorante, şampoane, ape de toaletă.

paste de dinţi, emulsii şi produse de igienă orală.

Începând cu mijlocul anilor ’60, s-au introdus producţia de tuburi de aluminiu pentru paste de dinţi şi de doze spray/aerosol.

Transformări şi evoluţie

Numele atribuit fabricii era cel al cunoscutei mărci germane de creme de îngrijire corporală, confiscat în calitate de despăgubire de război și atribuit României, marca germană reintrând în posesia celebrului nume abia în 1997, în urma unui proces de retrocedare, fabrica românească fiind redenumită Norvea.

După 1990, întreprinderea „NIVEA” îşi schimbă denumirea în S.C. NORVEA S.A., păstrând profilul de producţie.

În 1992, se constituie societatea mixtă cu Colgate‑Palmolive România.

În 2009–2010 activitatea este închisă sau relocată, iar clădirile fostei fabrici trec în alte utilizări – birouri, spaţii comerciale.

Scurtă cronologie: