Așa muncesc oamenii 12 ore pe zi, pentru 25 de lei, la cuptoarele de cărămidă din Bangladesh

1 minut de citit Publicat la 13:44 18 Feb 2026 Modificat la 13:48 18 Feb 2026

Muncitori la cuptul de cărămidă din Chittagong, Bangladesh FOTO: Profimedia Images

Într-un peisaj dominat de nori groși de praf și de căldura sufocantă a cuptoarelor alimentate cu cărbune, muncitorii din Chittagong, Bangladesh, își duc zilnic povara la propriu.

Fotografii realizate de Shamim Ul Islam surprind o realitate dură: bărbați care transportă și stivuiesc cărămizi grele din lut, în condiții extreme.

Fiecare muncitor mută zilnic sute, uneori mii de cărămizi. O singură cărămidă cântărește între 3 și 4 kilograme, ceea ce înseamnă că un lucrător poate manipula între una și două tone de material pe zi. În paralel, cuptoarele produc între 5.000 și 10.000 de cărămizi zilnic, menținând un ritm intens al activității.

În spatele acestor cifre se află însă o realitate socială fragilă. Muncitorii nu beneficiază de salarii fixe, iar venitul lor ajunge, în medie, la echivalentul a 5-7 euro pe zi (25-35 de lei).

Pentru această sumă, ei muncesc între 10 și 12 ore, în condiții considerate deosebit de dificile: temperaturi ridicate, expunere constantă la praf și efort fizic susținut.