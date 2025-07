Au iubit, dar n-au postat pe internet. Cum arată poveştile de dragoste ale Gen Z, în lumea în care social media a omorât romantismul

E un gest de revoltă intimă față de cultura expunerii constante - și, poate, începutul unei revoluții în felul în care definim intimitatea. sursa foto: Getty

Într-o lume în care viaţa se trăiește de obicei cu degetul pe „share” și „inimă” în stories, tot mai mulți tineri din Generaţia Z aleg relații „liniștite”: fără postări, fără etalări, fără public. Își iubesc partenerii, dar nu simt nevoia să-i pună în vitrina digitală. E un gest de revoltă intimă față de cultura expunerii constante - și, poate, începutul unei revoluții în felul în care definim intimitatea.

Când cineva parcurge pagina de Instagram a lui Val, vede o excursie recentă cu cortul alături de prieteni, o tavă cu nuggets de pui făcuți în casă și câteva dintre meme-urile ei preferate.

Dar ce nu vede: Val, 22 de ani, s-a logodit în urmă cu nouă luni cu iubitul ei, cu care are o relație de doi ani, scrie CNN.

Nu a postat nimic despre cererea în căsătorie - și nici nu are de gând să o facă.

„Suntem fericiți și împăcați așa cum suntem, trăindu-ne viața împreună în privat… fără priviri din afară”, a spus Val, care locuiește împreună cu logodnicul ei în San Marcos, Texas, și care a cerut CNN să nu-i publice numele de familie din motive de confidențialitate.

Val face parte dintr-un număr tot mai mare de tineri adulți din Generația Z - cei cu vârste de până la 28 de ani, inclusiv adolescenți - care aleg „relațiile liniștite”, în care viața lor amoroasă - cu bune și cu rele - rămâne offline și departe de ochii unui public larg format din prieteni și familie.

Este o întoarcere nouă la o abordare veche: întâlniri fără selfie-uri, nunți restrânse fără galerii publice de fotografii și conflicte fără postări pasiv-agresive. Pe platforme precum TikTok, creatorii care susțin relațiile „liniștite” sau „private” adună zeci de mii de vizualizări, iar pe Pinterest, căutările pentru „city hall elopement” (adică o cununie discretă la Starea Civilă - n.r.) au crescut cu peste 190% din 2023 până în 2024.

Dacă cortexul tău prefrontal s-a dezvoltat înainte să apară iPhone-ul, e posibil să dai ochii peste cap. Dar pentru o generație crescută cu rețelele sociale, refuzul de a posta este o schimbare radicală - și una care, spun experții, ar putea redefini viitorul intimității.

Cum a ucis social media romantismul

Îndreptarea Generației Z spre intimitate vine parțial din disconfortul tot mai mare față de modul în care rețelele sociale modelează - și deformează - relațiile romantice, spune Rae Weiss, coach de întâlniri din Gen Z, aflată în prezent la un masterat în psihologie la Universitatea Columbia din New York.

Un cuplu care pare să facă parte din moda #relationshipgoals își etalează vacanțele de lux, seri romantice perfecte, ținute asortate și gesturi romantice grandioase. Dar Gen Z este online de suficient timp cât să știe că totul este o iluzie atent regizată.

„Nu mai e un secret că pe social media postezi doar cele mai bune momente din viață, cele mai bune unghiuri, cele mai bune poze, filtrele”, a spus Weiss. „Tinerii devin tot mai conștienți că acest lucru poate crea un fel de disonanță și insecuritate atunci când relația lor nu arată așa tot timpul”.

Desigur, orice relație are momente haotice, complicate sau chiar plictisitoare - dar acelea nu urcă în topul algoritmilor (decât dacă bârfa e fierbinte, desigur). Asta îi poate face pe unii să își măsoare valoarea relației în cât de „Instagramabilă” este, spune Weiss.

Mai mult, postările frecvente despre relație pe rețelele sociale au fost asociate cu un nivel mai scăzut de satisfacție și un stil de atașament anxios între parteneri, potrivit unui studiu din 2023.

Prin urmare, îmbrățișarea relațiilor private este și un mod prin care Gen Z respinge presiunile sufocante ale perfecțiunii și se întoarce la valoarea gesturilor reale de afecțiune.

„Este mai puțin tentant să ‘ții pasul’ cu postările altora”, spune dr. Pamela Rutledge, directoarea Media Psychology Research Center și profesoară emerită de psihologie media la Fielding Graduate University din Santa Barbara, California. „Asta poate proteja de invidia relațională sau de așteptările distorsionate, atunci când îți compari relația cu prezentările publice ale altora”.

Val recunoaște că a simțit presiunea de a-și etala viața amoroasă în trecut, dar crede că un „altar digital” dedicat logodnicului ei ar părea fals.

„Mi se pare că încerc să dovedesc ceva, să dovedesc că ne iubim, când dovada e peste tot în jurul nostru: pisicile noastre, casa noastră și viața pe care am construit-o împreună”, a spus Val. „El nu are nevoie să vadă postări despre el ca să știe că îl iubesc".

Ce nu știu alții nu se poate strica

Jason, 21 de ani, care are o relație de aproape un an cu actuala iubită, dar nu postează nicio fotografie împreună, recunoaște că motivul principal este evitarea judecății la care își supun prietenii alți parteneri de cuplu.

„Nu-mi place ideea de a fi perceput și discutat”, a spus Jason, student la University of British Columbia din Vancouver, care a cerut CNN să-i folosească doar prenumele. „Am încetat chiar să vorbesc cu mulți dintre prietenii mei despre (relații) pentru că am observat că încep să-ți vadă partenerul diferit”.

Pentru Jason, reținerea de a împărtăși detalii despre relația sa nu vine din frica de a fi făcut de rușine public, ci din teama de discuțiile din grupurile de prieteni, mesajele private sau investigațiile de pe Instagram.

Anxietatea socială nu este un fenomen nou, dar pentru o generație crescută online, a apărut o formă nouă și endemică de relaționare, spune Brooke Duffy, profesoară asociată de comunicare la Universitatea Cornell din Ithaca, New York. „Supravegherea imaginară”, cum o numește ea, este sentimentul că fiecare mișcare îți este urmărită și analizată de un public ambiguu, rezultat al normalizării voyeurismului online.

„Să-ți expui relația înseamnă s-o deschizi către o audiență publică care să răscolească imaginile și să-ți analizeze comunicarea”, a spus Duffy. „Desigur, influencerii sunt sub un microscop puternic, dar am constatat că acest tip de control este o regulă de bază pentru tinerii care creează conținut online”.

Frica este că ceilalți nu doar se uită la relația ta - ci o analizează, o sapă și emit judecăți morale despre tine și partenerul tău. Tot acest zgomot, real sau imaginar, îți poate întuneca propria percepție asupra persoanei cu care ești, mai ales la începutul unei relații, spune Jillian St. Onge, 26 de ani.

„Am evitat să-mi împărtășesc relația cu urmăritorii mei o vreme, și chiar și cu familia, sincer”, a spus St. Onge, care locuiește în New York și este acum logodită. „O despărțire e suficient de grea, dar când toată lumea știe totul prea devreme, simți că le datorezi altora - chiar și unor necunoscuți - o explicație pentru ce n-a mers… Să fii intenționat privat mi-a permis să-mi formez propriile opinii și să mă concentrez pe construirea unei conexiuni profunde”.

Zilele în care postai aluzii vagi și triste despre partener în perioadele tensionate au apus, spune St. Onge. Chiar dacă poate fi satisfăcător să aduni un public care îți susține punctul de vedere, gestul este pripit și, de cele mai multe ori, provoacă mai multă dramă decât merită.

„Soft launch”, povestea unei relații fără chip

Totuși, chiar și conștienți de propria expunere, Gen Z găsește noi modalități de a-și satisface dorința de a împărtăși. „Soft-launch-ul”, de exemplu, este o modalitate prin care poți sugera că ești într-o relație fără să dezvălui identitatea partenerului, spune Duffy.

Pinterest e plin de idei de soft-launch: două farfurii pe o masă, două siluete pe un perete, două perechi de pantofi alături.

Pentru St. Onge, care postează regulat despre viața de zi cu zi, un soft launch după cinci luni de relație a fost exact nivelul de intimitate pe care și-l dorea.

Jason face, la rândul lui, distincția între ceea ce apare pe „grid” - fotografiile permanente - și „story” - care dispare după 24 de ore.

„O story nu are același impact comunicațional ca ceva postat pe grid”, a explicat Duffy. „Ea surprinde un moment trecător și, tocmai de aceea, oamenii sunt mai dispuși să iasă din granițele brandului lor personal”.

„Privat, dar nu secret” - cum faci diferența?

Din exterior, confidențialitatea și secretul pot arăta la fel, spune Lia Huynh, terapeut autorizat de cuplu și familie din San Jose, California.

„Totuși, motivația este diferită”, a spus Huynh într-un e-mail. „Confidențialitatea are scopul de a proteja, de a fi precaut. Cineva care vrea confidențialitate nu vrea ca relația să fie ascunsă, ci consideră că este necesar să o protejeze”.

Secretul, pe de altă parte, vine în detrimentul celuilalt și adesea are o motivație egoistă, precum rușinea sau jenarea, explică ea.

Cum îți poți da seama de diferență? Huynh recomandă ca partenerii să-și clarifice propriile intenții.

„Este important ca persoana care vrea intimitate să comunice clar că nu îi este rușine cu partenerul și că nu ascunde relația pentru a-și păstra opțiunile deschise”, spune Huynh. „Asigurați-vă că amândoi sunteți de acord cu ceea ce presupune acest mod de a trăi relația”.

Weiss adaugă că aceste conversații pot fi dificile mai ales când partenerii au așteptări diferite privind implicarea celor din afară.

Este, de asemenea, important să ai una sau două persoane de încredere în afara cuplului, cu care să poți discuta atunci când ai nevoie să te descarci sau să ceri ajutor, mai ales în momente tensionate, spune ea.

„Spun mereu: ascultă-ți instinctul… Totul ține de identificarea valorilor. Oricare ar fi dificultatea din relație, întreabă-te cum poți găsi soluții care să fie aliniate cu valorile tale”, spune Weiss.

Per ansamblu, pentru Rutledge, care studiază social media încă de la începuturile ei, „relațiile liniștite” reprezintă o evoluție pozitivă în viața personală a tinerilor.

„Am observat tot mai mulți tineri care aleg detoxuri digitale, care trăiesc clipa”, spune ea. „Nu e obligatoriu, dar poate fi revelator. Orice lucru care încurajează folosirea conștientă a rețelelor sociale, în locul uneia pasive, este un semn bun”.