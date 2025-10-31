„Ba da, am fost pe Lună…de 6 ori”. NASA reacționează la un fake promovat de Kim Kardashian

Astronautul Edwin E. Aldrin Jr., pilotul modulului lunar al primei misiuni de aselenizare, stă lângă un steag al Statelor Unite pe 20 iulie 1969, în timpul unei activități extravehiculare (EVA) a misiunii Apollo 11, pe suprafața Lunii. Foto: Getty IMages

NASA combate o teorie a conspirației promovată de vedeta de reality TV Kim Kardashian cu privire la aselenizarea din 1969, relatează The Guardian. După ce a spus în emisiunea ei că nu crede că misiunea spațială a avut loc, citând presupuse afirmații făcute de Buzz Aldrin, Agenția Spațială a SUA a demontat teoria conspirației, atrăgându-i atenția că oamenii au fost pe lună nu o dată, ci de șase ori.

În episodul de joi al emisiunii The Kardashians, fondatoarea brandului Skims a pus sub semnul întrebării dacă misiunea spațială a avut vreodată loc, menționând totodată interesul ei pentru teoriile conspirației.

La câteva ore după ce episodul a fost difuzat pe platforma de streaming Hulu, administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, a etichetat-o pe Kardashian într-o postare pe X, care includea un clip cu ea vorbind despre îndoielile sale, și a scris:

„Ba da, am mai fost pe Lună… de șase ori! Și chiar mai bine: NASA Artemis se întoarce sub conducerea președintelui Donald Trump. Am câștigat ultima cursă spațială și o vom câștiga și pe aceasta.”

Kim Kardashian se îndoiește de veridicitatea aselenizării într-o conversație cu actrița Sarah Paulson, alături de care joacă într-un serial care urmează să fie difuzat: All’s Fair.

„Îți trimit un milion de articole cu Buzz Aldrin și celălalt,” îi spune Kardashian lui Paulson, înainte de a citi un articol care pretinde că Buzz Aldrin, astronautul care a devenit a doua persoană, după Neil Armstrong, care a pășit pe Lună, a fost întrebat care a fost cel mai înfricoșător moment al expediției. Kardashian spune că articolul îl citează pe Aldrin răspunzând: „Nu a existat niciun moment înfricoșător, pentru că nu s-a întâmplat. Ar fi putut fi înfricoșător, dar n-a fost, pentru că nu s-a întâmplat.”

Presupusele afirmații ale lui Aldrin sunt motivul pentru care Kardashian spune că acum crede că aselenizarea nu a avut loc. Vedeta recunoaște însă că îi plac teoriile conspirației.

„Sunt mereu prinsă în teorii ale conspirației,” spune ea într-o confesiune câteva momente mai târziu, înainte de a-i spune unui producător că este convinsă că aselenizarea a fost falsă.

„Cred că a fost falsă. Am văzut câteva videoclipuri cu Buzz Aldrin vorbind despre cum nu s-a întâmplat. O spune tot timpul acum, în interviuri. Poate ar trebui să-l găsim pe Buzz Aldrin,” a sugerat ea.

Ca răspuns la Duffy, Kardashian a făcut o nouă postare pe X și a decis să folosească momentul pentru a cere mai multe informații despre cometa interstelară denumită 3I/ATLAS.

„Așteaptă… care-i treaba cu 3I Atlas?!?!!!!!!!?????” a scris ea.

Duffy a răspuns la întrebare spunând că „observațiile actuale ale NASA arată că aceasta este a treia cometă interstelară care trece prin sistemul nostru solar. Niciun extraterestru. Nicio amenințare pentru viața de pe Pământ. 3 = a treia, I = interstelară, adică dincolo de sistemul nostru solar, ATLAS = descoperită de echipa noastră Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS).”

Duffy a adăugat că iubește „entuziasmul tău față de misiunea noastră Artemis către Lună”, profitând apoi de ocazie pentru a o invita pe Kardashian la viitoarea lansare a misiunii Artemis de la Kennedy Space Center. Ea nu a spus dacă a acceptat invitația.

Teoriile conform cărora aselenizarea ar fi fost regizată sau falsificată în vreun fel sunt de mult timp un subiect de discuție pe rețelele sociale și nu numai. După cum notează Institute of Physics, „fiecare argument care susține că NASA a falsificat aselenizările a fost demontat”.

Institutul citează dovezi fotografice, de radiație și fizice, menționând că „382 kg de roci lunare” au fost aduse pe Pământ de astronauții Apollo și „au fost verificate independent ca fiind de origine lunară de laboratoare din întreaga lume, eliminând posibilitatea unei conspirații americane”.

Un studiu publicat în PLOS One a constatat chiar că o aselenizare falsă ar fi necesitat peste 400.000 de conspiratori.