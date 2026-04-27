Obiceiurile noastre proaste ne distrug încărcătoarele. Cum putem preveni ruperea cablurilor

Cablurile sunt foarte utile pentru noi, dar rareori ne dăm seama până când nu mai funcționează și rămânem fără o modalitate de a ne încărca dispozitivele. Foto: Getty Images

Cablurile de la încărcătoare sunt cea mai neglijată tehnologie din viața noastră, până când se strică și rămânem cu un telefon care nu mai are baterie. În cele mai multe cazuri, chiar noi suntem motivul pentru care se strică încontinuu. Michael Pecht, fondatorul Centrului pentru Inginerie Avansată a Ciclului de Viață de la Universitatea din Maryland, un laborator unde companiile de tehnologie trimit gadgeturi, „torturează” cablurile pentru a afla de ce se strică. „Suntem ca o morgă, dar pentru electronice”, spune Pecht, potrivit BBC News.

Echipa lui a supus cablurile USB unor „orori de nedescris”, zdrobindu-le, întinzându-le sau conectându-le la prize de prea multe ori. Ca și cum asta nu ar fi suficientă umilință, supune cablurile rupte la radiografii pentru a studia daunele.

Dar care este modalitatea perfectă de a înfășura un cablu de încărcare? Înfășurarea lor în cercuri nu prea strânse este o idee extrem de comună printre oameni, însă „ne pierdem timpul”.

„Pur și simplu nu contează. Am lucrat pentru unele dintre marile companii de calculatoare, cele la care vă gândiți când spun asta. Nu am văzut niciodată eșecuri din cauza ambalării greșite a acestora”, spune Pecht.

Există, însă, și alte obiceiuri proaste care au scurtat durata de viață a cablurilor. Lucruri pe care le facem zilnic de zeci de ani.

„Există două tipuri de oameni în lumea asta: oameni care distrug cabluri și oameni care nu o fac. Când cablurile se rup, aproape întotdeauna se întâmplă pentru că se strică acolo unde cablul se întâlnește cu ștecherul”, spune Kyle Weins, cofondator al iFixit, o companie de sustenabilitate și drepturi ale consumatorilor care ajută oamenii să-și repare singuri electronicele.

Cablurile sunt pline de fire metalice mici înfășurate în izolație. La capătul îndepărtat, acestea se înșurubează într-un conector cu un ștecher. Acea îmbinare este locul unde lucrurile merg prost. Când folosești un cablu, conectorul acționează ca o ancoră, iar toată îndoirea are loc chiar la capătul firului.

Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă, BBC face o analogie cu o agrafă de birou: „Îndoiți-o în același punct iar și iar și se rupe. „

La nivel microscopic, îndoirea dincolo de intervalul elastic face ca legăturile dintre atomi să se rupă și să se reformeze pe măsură ce își schimbă pozițiile. Aveți această acumulare de defecte numite dislocații, unde atomii nu se aliniază, ca și cutele dintr-un covor”, spune Robert Hyers, șeful departamentului de inginerie mecanică și a materialelor de la Institutul Politehnic Worcester din SUA.

Prea multe dislocații întăresc metalul, apoi acesta se rupe, iar agrafa de hârtie este distrusă. Firele metalice din interiorul unui cablu funcționează în același mod.

„Un lucru pe care mulți oameni îl fac, inclusiv eu uneori când sunt leneș, este să tragă pur și simplu de partea lungă a cablului pentru a-l deconecta”, spune Pecht.

„Acest lucru provoacă stres suplimentar acolo unde nu ar fi dacă ai trage doar de conector”, adaugă el.

„O sursă cheie de probleme vine din cauza cablurilor prea scurte pentru această sarcină. Dacă întinzi cablul pentru a-l face să ajungă la o priză, îl deteriorezi. Sau, dacă te trezești întins în pat, sau oriunde altundeva, cu telefonul conectat, trăgând de conector într-un unghi ascuțit pentru a-l folosi în continuare, te aștepți la probleme”, spune Hyers.

„Un alt lucru pe care îl vedem pe oameni să-l facă este să-și conecteze telefonul la priză și apoi să-l pună în suportul de pahare din mașină pentru a-l susține. Așadar, telefonul stă pe cablu și toată presiunea greutății telefonului, inclusiv săriturile în timp ce conduci, este exact în acel punct”, spune Weins.

Totuși, contează cum înfășori cabluri mai lungi și mai grele. Oamenii din industria audio-video folosesc tehnica „over-under”, dar Weins și alți cercetători spun că regulile nu se aplică cablurilor flexibile și subțiri de încărcare.

Weins spune că nu este deloc bine să înfășori cablurile prea strâns. Dar, dacă nu îndoi cablul într-un unghi ascuțit, tragi de conector sau îl îndoi în timp ce îl înfășori, este foarte puțin probabil ca o înfășurare defectuoasă să cauzeze o problemă. Totul se reduce la utilizarea abuzivă a conectorului.

„Tratează acea parte a cablului cu respect și va rezista mai mult decât tine”, spune Hyers.

Totuși, o mare parte din problemă sunt cablurile ieftine și prost fabricate. Un lucru de care trebuie să ținem cont sunt cablurile împletite, care folosesc materiale textile strânse sau o plasă de nailon țesută peste fire în loc de un exterior din plastic.

„Aceasta este o regulă generală bună. Chiar și Apple a optat pentru cabluri împletite în cele mai recente modele ale sale doar pentru că rezistența și ecranarea împletiturilor le vor proteja mai bine”, spune Weins.