Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center din acest an a ajuns la New York după o călătorie de 209 km și are o poveste emoționantă

1 minut de citit Publicat la 15:58 09 Noi 2025 Modificat la 15:58 09 Noi 2025

Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center din acest an a ajuns la New York după o călătorie de 209 km. FOTO Profimedia Images

Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center din acest an a ajuns la New York după o călătorie de 209 km. Pomul uriaș, un molid norvegian cu o înălțime de peste 24 de metri și o greutate de 11 tone, a fost transportat cu un camion special și întâmpinat de sute de newyorkezi și turiști, care au venit să vadă simbolul celui mai cunoscut pom de Crăciun din lume.

Pomul festiv va fi decorat cu peste 50.000 de lumini LED și împodobit cu celebra stea Swarovski care va străluci în vârf.

Pentru mulți newyorkezi, sosirea bradului de Crăciun de la Rockefeller Center marchează începutul sezonului sărbătorilor.

Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center din acest an a ajuns la New York după o călătorie de 209 km. FOTO Profimedia Images

Sâmbătă, o mare de oameni s-a adunat pe trotuarele din New York pentru a urmări cum pomul era transportat prin Manhattan. În acest an, pomul a fost donat de familia Russ din zona de nord a statului New York.

Familia Russ a remarcat acest molid în urmă cu mai mulți ani, în fața casei lor, Au știut că bradul ar putea deveni, într-o zi, un brad spectaculos de Crăciun, iar acum visul lor s-a împlinit.

Judy Russ a fost copleșită de emoție când când Erik Pauze, de la Rockefeller Center, a venit personal pentru a inspecta bradul.

Crescută în New York City, ea știa cât de special este să ai un brad ales pentru a înfrumuseța locul emblematic din Manhattan. „Credeam că visez”, a spus Judy într-un interviu pentru NBC.

Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center din acest an a ajuns la New York după o călătorie de 209 km. FOTO Profimedia Images

Judy și-a pierdut soțul, Dan, în 2020, la vârsta de 32 de ani. „Știu că și-ar fi dorit să fie aici pentru acest moment”, a spus ea. „Am vorbit mereu despre faptul că acest brad ar putea fi bradul de la Rockefeller Center. Este atât de special ca bradul familiei mele să devină bradul Americii, dacă nu chiar al lumii.”

Judy a menționat că ea și fiul ei, Liam, vor să participe la ceremonia oficială de aprindere a bradului, care va avea loc pe 3 decembrie.