Cântărețul care a făcut armata la Donetsk, în Ucraina: ”Cântam melodii românești, ucrainenii se ridicau în picioare”

Artistul Mihai Ciobanu a vorbit despre războiul din Ucraina și a spus că îi este teamă că Republica Moldova ar putea fi invadată.

”Cu lucrurile astea nu te joci. Sunt niște lucruri groaznice. Avem și noi prieteni ucraineni, avem și prieteni ruși și e dureros că popoarele astea nu se pot împăca. Au ajuns la o așa mare dificultate încât două popoare slavone să se împuște unele pe altele.

E înspăimântător faptul că acolo în Transnistria mai este armată a rușilor, dar să sperăm, cu credință și rugă la Dumnezeu, că se vor potoli toate astea și va fi bine.

Cântărețul de muzică populară a mărturisit că prietenii ruși pe care îi are sunt speriați de acest război. De asemenea, acesta a povestit și despre perioada în care a făcut armata la Donetsk, în Ucraina.

”O parte din prietenii noștri pe care îi avem acolo sunt speriați. Acolo sunt niște legi prin care, dacă ies la protest și cu o hârtie goală, îi arestează. Nu trebuie să vorbești despre cuvântul război.

(...) Am făcut armata în Ucraina, în Donetsk. Am făcut armata, dar cu fluierul în cizmă, că am fost în fanfară. Cântam în fanfară marșuri, mai veneau spectacole în care cântam muzică ușoară cu militarii.

Le cântam ”Căsuța noastră”, ”Țărăncuță, țărăncuță”, deci piese românești pe care ucrainenii le primeau, se ridicau în picioare și aplaudau”, a povestit artistul din perioada în care a făcut armata în Ucraina.