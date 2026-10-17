Capitala europeană care le cere stăpânilor de câini să spele copacii pe care urinează animalele lor

Viena a introdus noi recomandări pentru plimbarea câinilor. Foto: Getty Images

Viena a introdus noi recomandări pentru plimbarea câinilor, iar una dintre ele le cere proprietarilor să aibă la ei o sticlă cu apă de la robinet pentru a clăti locurile unde animalele urinează. Scopul este protejarea copacilor, considerați vulnerabili în zonele foarte aglomerate ale orașului, scrie The Guardian.

Neubau, un cartier dens populat, cunoscut pentru cafenele și galerii, a lansat în această săptămână campania „Schönes Gassi” - „Plimbare frumoasă cu câinele”.

Inițiativa încearcă să reducă impactul celor aproximativ 600 de câini din zonă asupra spațiilor verzi, inclusiv asupra celor circa 250 de copaci plantați în ultimul deceniu pentru a ajuta cartierul să facă față mai bine efectelor schimbărilor climatice.

Sub sloganul „Das Flascherl zum Sackerl” - „sticla, alături de punguță” -, proprietarii sunt îndemnați să aibă la ei atât pungi pentru strângerea excrementelor, cât și o sticlă cu apă pentru a dilua urina de pe copaci și de la baza acestora.

„Urina provoacă stres copacilor din oraș”

Organizatorii susțin că urina poate afecta scoarța copacilor, slăbind stratul protector și facilitând pătrunderea unor agenți patogeni și a ciupercilor în trunchi.

„În timp ce marcarea teritoriului este o formă de comunicare pentru câini, ea provoacă stres copacilor din oraș”, a transmis Grätzllabor, un grup comunitar al cărui nume vine din termenul vienez folosit pentru cartier sau zonă. „Acest lucru duce la putrezire și, în cel mai rău caz, poate afecta stabilitatea copacului”, a mai explicat organizația.

Campania a fost lansată împreună cu mai mulți locuitori preocupați de această problemă.

Stăpânii câinilor pot primi gratuit de la primărie o sticlă de 270 de mililitri, pe care să o folosească pentru a clăti zonele în care animalele urinează. Pentru moment, măsura este voluntară, dar ar putea fi extinsă și în alte cartiere ale Vienei.

Urina proaspătă a câinilor este foarte solubilă în apă, iar diluarea ei reduce semnificativ concentrația de amoniac și a altor substanțe care pot ajunge în sol. În plus, apa ajută și la diminuarea mirosului.

Grätzllabor subliniază însă că recomandarea de a clăti cu apă nu trebuie interpretată ca o invitație pentru proprietari să își lase câinii să urineze pe copaci sau pe spațiile verzi. Ideea este doar de a reduce efectele atunci când acest lucru se întâmplă.

Conny Sporrer, dresoare de câini, consideră că astfel de măsuri ar putea preveni apariția unor reguli mult mai dure. „La Viena nu avem nevoie de un oraș plin de interdicții pentru câini, dar nici de un oraș în care câinii să poată urina oriunde vor”, le-a spus ea jurnaliștilor.

Sporrer spune că majoritatea câinilor pot fi învățați unde să își facă nevoile: „Avem nevoie de bun-simț, educație și suficiente locuri potrivite pentru câini”, a adăugat ea.

Inițiative similare au fost introduse și în Japonia, Italia, Elveția și Spania. Spania are cea mai mare pondere a gospodăriilor cu câini din Uniunea Europeană, de 70%. În Austria, procentul este mult mai mic, de doar 17%.

Și Berlinul, unde sunt înregistrați peste 100.000 de câini, a început să ia măsuri după creșterea puternică a numărului de animale de companie în timpul pandemiei. În unele zone ale orașului german nu mai sunt plantați salcâmi falși, considerați deosebit de sensibili la urina câinilor.

În primăvară, autoritățile din cartierul Charlottenburg-Wilmersdorf au început să monteze așa-numite „pietre pentru pipi”, destinate câinilor, pentru ca aceștia să le folosească în locul copacilor.