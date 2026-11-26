România a câștigat două medalii la Cupa Mondială de Gastronomie din Luxemburg. Opt tineri bucătari au reprezentat țara

1 minut de citit Publicat la 14:55 26 Noi 2026 Modificat la 14:55 26 Noi 2026

Cele două medalii câștigate în Luxemburg confirmă potențialul unei noi generații de bucătari români. Foto: Antena 3 CNN

Opt tineri bucătari români au reușit să urce România pe podiumul Cupei Mondiale de Gastronomie, desfășurată la Luxemburg. Echipa națională de juniori a câștigat două medalii, una de bronz și una de argint, într-o competiție la care au participat 61 de țări. Printre cei care au contribuit la această performanță se numără și Andrei Miron, căpitanul echipei, cunoscut publicului și de la „Chefi la cuțite”, acolo unde a primit trei cuțite de aur.

România urcă de două ori pe podium la Culinary World Cup 2026, competiție desfășurată în Luxemburg, cu participarea a aproximativ 60 de țări.

Echipa națională de bucătari juniori a obținut medalia de argint la proba „Restaurant of Nations” și medalia de bronz la „Chefs Table”.

În spatele rezultatelor sunt luni întregi de pregătire, sute de ore de antrenament și multă muncă. Participarea și premiile obținute au confirmat performanța gastronomiei românești la nivel internațional.

Cei opt membri ai echipei au vârste cuprinse între 21 și 22 de ani.

„Sunt Dascălu Marius și sunt cofetarul echipei. Pentru mine, să reprezint România este o etapă importantă în formarea mea, dar și șansa de a lucra în condiții de stres și să îmi depășesc limitele”, a declarat Dascălu Marius.

„Mă numesc Stan Alexia, am 22 de ani, iar să reprezint România la Cupa Mondială de la Luxemburg pentru mine este o provocare atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Consider că este o ocazie de a ieși din zona mea de confort, dar și de a mă dezvolta”.

Căpitanul echipei, Andrei Miron, este cunoscut și publicului după participarea la emisiunea „Chefi la cuțite”, difuzată la Antena 1, unde a primit trei cuțite de aur din partea juraților. În septembrie, acesta a obținut o altă performanță importantă: medalia de aur la o competiție gastronomică internațională organizată la Barcelona.

„Sunt Miron Andrei, sunt căpitanul echipei naționale de juniori și reprezentăm România la prestigiosul Campionat Mondial la Luxemburg. Pentru mine acest concurs este o mândrie uriașă și, totodată, o uriașă responsabilitate, mai ales în rolul pe care îl dețin de căpitan al echipei”, a declarat Miron Andrei.

Cele două medalii câștigate în Luxemburg confirmă potențialul unei noi generații de bucătari români și aduc gastronomia autohtonă în prim-planul competițiilor internaționale.