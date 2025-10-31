Cât trebuie să dormi cu adevărat. Un profesor de la Harvard spulberă teoria celor „opt ore” de somn

Un profesor de la Harvard spulberă teoria c. elor „opt ore” de somnFOTO: Getty Images

Decenii la rând, regula celor opt ore de somn pe noapte a fost promovată ca fiind cheia unei vieți sănătoase. Potrivit unui profesor de la Universitatea Harvard, teoria este nefondată, învechită, specifică perioadei industriale.

Biologul Daniel E. Lieberman de la Universitatea Harvard susține că ideea că oamenii „au nevoie natural de opt ore de somn” este nefondată. În cercetările sale asupra comunităților care trăiesc fără electricitate, s-a observat că durata medie a somnului este de șase până la șapte ore, fără somn în timpul zilei.

Lieberman numește regula celor opt ore un „nonsens industrial” moștenit din Epoca Industrială, când orarul de lucru rigid a impus un model artificial de somn continuu.

În realitate, spune el, curbele epidemiologice moderne arată că rata cea mai scăzută a mortalității se înregistrează în jurul valorii de șapte ore de somn pe noapte, nu opt, rezultând o curbă în formă de U, unde atât somnul insuficient, cât și cel excesiv, cresc riscul de boală, scrie Fortune.

Lieberman a explicat că opt ore de somn nu reprezintă o necesitate biologică universală.

De cât somn avem nevoie, de fapt

Într-un material publicat de Fortune, cercetătoarea Rebecca Robbins a explicat originea mitului celor opt ore și a subliniat că accentul ar trebui pus pe calitatea somnului, nu pe un număr fix de ore.

Peste o treime dintre americani nu ating nici măcar pragul de șapte ore de somn pe noapte. Recomandările oficiale ale American Academy of Sleep Medicine și Sleep Research Society susțin că adulții ar trebui să doarmă „cel puțin șapte ore pe noapte”, evitând astfel interpretarea rigidă a celor opt ore.

Ghidurile Mayo Clinic sunt similare: adulții au nevoie, în general, de șapte sau mai multe ore de somn, cu variații în funcție de vârstă, calitatea somnului, datoria de somn acumulată, sarcină sau perioade de antrenament intens.