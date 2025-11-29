Ceva foarte ciudat se întâmplă când înveți cu ajutorul ChatGPT: „Transformă învățarea într-o activitate pasivă”

Cei care s-au bazat pe AI au oferit sfaturi mai scurte, generale și cu mai puține date concrete. Foto: Hepta

ChatGPT este un adevărat ajutor pentru elevi, studenți și nu numai. Acesta pare să fi luat locul motoarelor de căutare tradiționale. Și asta deoarece, în loc să mai pierzi timp căutând și filtrând surse, aceste sisteme îți oferă direct un răspuns, deși uneori, informațiile livrate pot fi complet greșite.

Un studiu recent publicat în revista PNAS Nexus arată însă un efect mult mai îngrijorător: atunci când oamenii folosesc un chatbot pentru a învăța, nivelul real de înțelegere a informației scade semnificativ.

„Când utilizatorii se bazează pe modele lingvistice mari pentru a sintetiza informații, tind să rămână cu o cunoaștere mai superficială decât cei care învață printr-o căutare obișnuită pe Google”, explică Shiri Melumad, profesor la Wharton School, Universitatea Pennsylvania, într-un articol publicat în The Conversation, citat de Futurism.

Concluziile vin în urma a șapte studii, care au implicat în total peste 10.000 de participanți. Subiecților li s-a cerut să învețe despre un anumit subiect, apoi au fost repartizați aleatoriu fie să se documenteze exclusiv printr-un chatbot precum ChatGPT, fie printr-un motor de căutare obișnuit. La final, fiecare participant trebuia să redacteze un set de recomandări pentru un prieten, pe baza informațiilor acumulate.

Rezultatele studiilor au fost clare. Participanții care s-au bazat pe AI au oferit sfaturi mai scurte, generale și cu mai puține date concrete. Pe de altă parte, cei care au folosit Google au elaborat mesaje mai detaliate și mai bine argumentate. Diferențele au rămas chiar și atunci când ambele grupuri au primit exact aceleași informații de bază, pentru a elimina influența conținutului accesat.

„Studiile au confirmat că, și atunci când controlăm informația și platforma, învățarea prin răspunsuri sintetizate de un model lingvistic conduce la o cunoaștere mai superficială decât procesul de căutare, interpretare și sinteză făcut de utilizator”, subliniază Melumad.

Un alt studiu important realizat de experții de la Carnegie Mellon și Microsoft a descoperit că încrederea excesivă în instrumentele AI duce la degradarea gândirii critice. Totodată, o altă cercetare sugerează că studenții care folosesc intensiv ChatGPT riscă să își afecteze memoria și să obțină rezultate mai slabe la examene.

„Unul dintre principiile fundamentale ale învățării este implicarea activă”, explică Melumad. „Într-o căutare Google trebuie să navigăm prin articole, să citim, să interpretăm și să construim singuri sensul informațiilor.

Prin comparație, un model AI face toate aceste etape în locul utilizatorului, transformând învățarea într-o activitate pasivă”, adaugă autoarea.