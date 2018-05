Foto: Ciara/ Facebook

Ciara s-a îngrăşat 27 de kilograme atunci când a rămas însărcinată cu fiul său Future, dar artista a reuşit să scape de ele în mai puţin de 4 luni.

„Am trei trucuri care mă ajută să nu mă abat de la dietă. În primul rând, îmi ofer o pauză. Atunci când ţin o dietă strictă, îmi ofer un moment în care trişez şi mănânc cartofi prăjiţi, cheeseburgeri sau câteva felii de pizza plus câţiva biscuiţi Oreo şi îngheţată de vanilie. De asemenea că este foarte important să bei foarte multă apă – pe mine m-a ajutat să slăbesc. Nu în ultimul rând, am o mantră pe care o respect. Atunci când simt că nu mai pot şi am pofte foarte mari, fac un pas în spate şi mă gândesc. Mâncarea aceasta nu pleacă nicăieri“, a declarat Ciara, potrivit glamour.ro.