Crocs și Lego au lansat saboții în formă de cărămidă, la 230€. Rich i-a testat o zi în oraș, sala de sport și club și a spus cum a fost

Crocs și Lego au lansat saboții în formă de cărămidă FOTO: Lego.com

Colaborările dintre branduri nu mai surprind pe nimeni, însă parteneriatul dintre Lego și Crocs duce ideea de „statement fashion” la un nou nivel. Cele două mărci au lansat o pereche de saboți supradimensionați, inspirați de clasicele cărămizi Lego, la prețul de 230 de euro. Arată spectaculos în fotografii, dar cât de practici sunt în viața reală? Jurnalistul Rich Pelley i-a testat și și-a povestit experiența pentru The Guardian.

„Am testat o pereche prototip, timp de o zi întreagă prin Londra, pentru a afla dacă sunt o investiție curajoasă sau doar un experiment de marketing”, a anunțat Rich.

Confort surprinzător, mobilitate redusă

Crocs Lego impresionează prin volum și design. Sunt masivi și rigizi ca aspect, dar Rich a spus că s-au dovedit a fi surprinzător de călduroși și relativ confortabili în interior, însă crede că sunt mai curând potriviți pentru purtat în casă sau la birou, unde mobilitatea este limitată.

Lucrurile se complică însă în mișcare. Deplasarea prin oraș devine mai lentă și mai anevoioasă, iar urcatul scărilor sau folosirea scărilor rulante necesită atenție sporită. Forma rigidă și greutatea suplimentară afectează stabilitatea și naturalețea mersului, mărturisește Rich.

Testul distracției: bowling și sală

„Pentru a evalua versatilitatea lor, i-am purtat la o partidă de bowling la Bloomsbury Lanes. Deși talpa de cauciuc a fost acceptată, performanța sportivă nu a avut de câștigat. Greutatea pantofilor oferă o senzație de ancorare, dar nu aduce un avantaj real. Rezultatele au fost, cel mult, întâmplătoare.

La o clasă de cycling la Anytime Fitness Euston, situația a fost similară. La pedalarea în jos, masa suplimentară poate crea impresia unui impuls mai puternic, însă ridicarea pedalei devine obositoare. În concluzie, nu sunt o opțiune realistă pentru activități sportive”, a povestit jurnalistul.

Rich spune că de la sala de bowling a plecat aproape rușinat, după ce un alt jucător i-a spus cu ironie: „Frumoși pantofi, prietene”.

Reacția publicului: între amuzament și respingere

Rich s-a plimbat cu încălțările și pe stradă și spune că toate privirile au fost spre el și a auzit multe comentarii ironice. „Designul lor extravagant nu trece neobservat, dar nici nu pare să stârnească admirație unanimă”, spune el amuzat.

„Testul final a fost accesul într-un club exclusivist din Mayfair, unde codul vestimentar este strict. Rezultatul: refuz categoric. Crocșii Lego au fost considerați nepotriviți pentru un astfel de mediu, confirmând că rămân mai degrabă un obiect de conversație decât o alegere stilistică versatilă”, a spus el.

Mai curând un obiect de colecție

La finalul zilei de test, Rich a ajuns la concluzia că aceste încălțări nu sunt concepute pentru performanță sau eleganță, ci ca piesă de design și o expresie a culturii pop, a modei bazate pe ironie și exagerare.

Pentru fanii Lego sau colecționarii de ediții speciale, Crocs Lego pot reprezenta o achiziție atractivă, dar cu siguranță nu sunt pentru cei care caută confort și funcționalitate.